全球数以百计的知识分子发声：“结束对伊朗的制裁”

伊朗国家通讯社（IRNA）：加拿大和平与外交协会周六发表了一封公开信，该公开信由400多名杰出的大学教授和社会活动家联合签署，例如美国著名的思想家和哲学家诺姆·乔姆斯基（Noam Chomsky）以及美国MAT大学教授等。

这封信的签署者们强调，特朗普政府于2018年违反了联合国安理会第2231号决议并在退出核协议后，对伊朗实施了单方面制裁和极限高压政策。

大学教授和世界各界社会活动家们强调，虽然美国政府已经宣布纸面上的人道主义措施可以免于制裁，但根据伊朗民间组织、国际援助组织和包括人权观察团体在内的人权组织的报告，实际上，美国对伊朗的制裁措施中，包括银行制裁，对伊朗人获得医疗设备和基本药物产生了重大负面影响。

最近联合国人权事务高级专员巴切莱特警告称美国对伊朗的制裁阻碍了该国与冠状病毒做斗争的努力，使整个世界处于危险之中。

巴切莱特近日表示，伊朗以及其他遭遇冠状病毒大流行的国家一直遭受着制裁，应紧急重新评估制裁措施。在这个关键时刻，无论是出于全球公共卫生的原因，还是为了维护这些国家数百万人的权利和生活，都应放松或暂停特殊领域的制裁。

她强调，在全球大流行的情况下，制裁会阻碍医疗工作，给我们所有人增加风险，必须在迅速和灵活的基础上让基本医疗设备和用品运给需要的国家。

巴切莱特特别提到了伊朗是这一大流行病最重的国家之一，称伊朗COVID-19的爆发正在蔓延到邻国阿富汗和巴基斯坦。而即使在大流行之前也多次强调了制裁对伊朗获得基本药物和医疗设备的不良影响，其中包括呼吸器和医护人员防护用具。