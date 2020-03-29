伊朗驻华大使馆：停止粉饰非法制裁！美方该补四堂课

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华大使馆官方微博3月29日发文反驳美国驻华大使馆言论，全文如下：

3月28日美国驻华大使馆账号继续公然抹黑伊朗，短短100余字谎话连篇、不忍卒读。我们只从中读出了一个目的：污名化伊朗以粉饰制裁“正当性”。依然本着“重要的是事实”原则，我们提出以下几个问题：

——美方指伊朗“原应购买医疗用品的1700亿美元被用于购买烟草”，请问伊朗用大约三分之一GDP买烟草是为了当饭吃吗？“‘消失’的10亿欧元”之类谎言重复一千遍就能变为事实吗？美方造谣前是不是该补补数学课？

——美国的国家恐怖主义行动暗杀了苏莱曼尼将军，苏莱曼尼将军正是打击“伊斯兰国”等恐怖组织的重要力量；美国以子虚乌有原因悍然入侵伊拉克，把一个曾经富裕的国家拖入动荡的深渊；美国耗费2万亿美元打了19年阿富汗战争，造成10万以上阿富汗平民伤亡……青史昭昭最难欺，美方在动辄指责别国搞“恐怖行动”前，是不是该补补历史课？

——当美国政客放话“国家经济比老年人生命更重要”“美国不能停止经济来救每一个人”，美国议员只顾着抛售股票，美国政府忙着满世界甩锅推责、大搞舆论战时；伊朗在努力学习中国经验，把中国诊疗方案翻译成波斯语对公众发布，组织全国性入户排查，将购物商场改造为方舱医院……漠视人民的究竟是谁？美方是不是该补补诚信课？

——当伊朗竭尽全力抗击疫情时，美国不减反增的非法制裁就是最大阻碍。眼看一条条鲜活生命丧生于制裁导致的医疗物资短缺，美国的非人道行径怎敢假“伊朗人民”之名？对国际社会解除制裁的正义呼声充耳不闻，美方是不是该补补道德课？