美媒：伊朗遭美国制裁，药物和医疗设备获得渠道受阻，无疑雪上加霜

伊朗国家通讯社（IRNA）：据悉，美国对伊朗银行系统的广泛限制和对伊朗石油出口的禁运限制了德黑兰从国外融资和购买基本物资的能力，包括药品以及在国内生产药品所需的原材料和设备。

美国财政部一个执法机构的季度报告显示，特朗普政府还减少了向伊朗出口某些医疗产品的公司发放的许可证数量。

医生们表示，需要特别授权的项目包括氧气发生器、全脸口罩和热成像设备，所有这些都是治疗病人和保障医务人员安全所必需的。

这些强硬措施是美国对伊朗采取的“最大压力行动”的一部分。特朗普政府在单方面退出伊朗与世界大国签署的2015年核协议后采取了这一行动。

伊朗医疗工作者和全球公共卫生专家表示，无法确定美国制裁已经对伊朗对抗新冠肺炎产生了多大影响。由官方统计，伊朗已超过35000人感人，至少2500人死亡，然而实际死亡人数可能更多。制裁导致伊朗缺乏挽救生命和防止更广泛感染所必需的设备。

“现在有很多短缺……(医院)没有足够的诊断工具或高质量的扫描仪，而且也缺少口罩，”伊朗前议员、胸外科医生诺拉丁皮尔莫阿森(Nouradin Pirmoazen)表示。

皮尔莫阿森现在住在洛杉矶，他经常和以前在德黑兰的Masih Daneshvari医院的同事和学生联系，这家医院是伊朗国家结核病和肺部疾病研究所的一部分。

他说:“制裁无疑是雪上加霜，需要某种特定药品或设备的医务人员很难把钱转到伊朗境外。”

伊朗一家大型制药公司的一名不愿透露姓名的员工说：“制裁肯定会让进口和生产过程变得更长、更贵。”

“一些供应商很害怕，不愿再与我们合作，”她说。“制裁削弱了伊朗控制疫情的能力。”

周四，内政部宣布了各省之间旅行的新限制，并下令关闭所有非必要的商店。

本月，英国、法国、德国和中国以及欧盟等国家向伊朗提供了现金和紧急援助，包括实验室设备、防护服、口罩和手套。

但经济分析人士警告说，紧急援助在大流行期间是不可持续的，特别是在捐助国开始面临自身危机的时候。

联合国人权事务专员在过去的一个星期里还呼吁“紧急”重新评估对那些正在应对这一全球流行病的国家的制裁。米歇尔·巴切莱特在一份声明中强调了对伊朗的制裁对“获得基本药物和医疗设备的影响，包括呼吸器和卫生保健工作者的防护设备。”

伊朗制药公司的员工表示，制裁造成的瓶颈导致了某些药物和补品的短缺。

由于制裁，“银行交易通过非常有限的渠道进行……而政府的货币短缺意味着，它无法为包括医疗用品在内的许多基本商品拨出国家资金。”在德国制药巨头拜耳(Bayer Parsian AG)伊朗子公司工作的全科医生阿亚特(Ayat)表示。

专家还指出，特朗普政府的财政部外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control，简称OFAC)签发的向伊朗出口特定药品和医疗设备的特别许可证数量有所下降。

根据该机构的季度报告，超过一半的申请授权的公司在2016年第一季度获得了许可证。但在特朗普宣布放弃核协议后的这段时间里，从2018年7月到9月，申请授权的公司减少了，批准率下降到了15%。在2019年第一季度，只有10%的申请人获得了出口许可证。

扎克什说:“这些报告显示，向OFAC申请许可证的数量显著下降，因此，OFAC颁发的人道主义物资许可证数量也相应下降。”