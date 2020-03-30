迷惘时，伊朗人在诗歌中找启示

伊朗国家通讯社（IRNA）：环球时报驻伊朗特约记者在一份报道写着伊朗人与波斯古诗的密切关系。全文如下：

伊朗的传统新年诺鲁孜节在春分这一天，往年新年时伊朗人会走亲访友或驾车远游。而今年由于疫情，这个诺鲁孜节大家都在居家隔离。曼娜家住在德黑兰瓦纳克广场附近，这里是当地疫情高发区。曼娜和老公陪两岁的儿子宅在家已经有些日子了，小男孩好动，时常闹着要出门。曼娜与家人的聚会也取消了，这真是一个寂寞而烦心的新年。

家家必备《哈菲兹诗集》

她想起去年新年与家人围坐在一起，品茶读诗的热闹情景，于是从书架上取下《哈菲兹诗集》，倚坐在七彩“年鲜桌”前，闭眼静了静心，随手翻开了一页：“啊，悲伤的心哪，你会痊愈的，不要绝望。躁动不安的头脑，也终会宁静，不要伤悲。当春天的生机，让草地重披绿衣，心哪，你会戴上鲜花织就的王冠，小鸟在鸣唱，不要伤悲。如果目前的生活境况，不遂你心，不如你意，要记住生活不会永远这样，不要伤悲。”曼娜一边读，一边微微点头，心头的重负，仿佛被一股清泉冲洗干净。“哈菲兹已经告诉我，应该怎样面对疫情，怎样去生活！”

每逢传统新年或冬至夜，伊朗人有全家围坐聊天读诗的传统习俗。而所读的诗歌，一定是哈菲兹的诗。

哈菲兹是14世纪的波斯诗人。他的名字的意思是“熟背古兰经的人”。他的诗歌，多以美酒、爱情、狂放为主题，同时对言行不一的虚伪教士极尽讽刺。他的诗感情热烈，言浅意深，比喻清奇，有伊朗“诗仙”的美誉。据说，他的诗集，是伊朗再版次数最多、发行量最大的文学作品。在伊朗人家里，除了《古兰经》，另外一本必备的书，就是《哈菲兹诗集》。

一首诗对一个女孩的启示

迷惘的时候，伊朗人也常常会用哈菲兹的诗来占卜，随便打开诗集的某一页，上面的诗就是诗人的启示和预言。伊朗人认为，哈菲兹的诗可以消除心中疑惑，帮自己做出正确的选择。

沙耶斯苔，一个热爱踢足球的女孩子，她对笔者说：“当我需要做出选择，却没有足够的勇气去实施的时候，我会去翻一翻哈菲兹的诗，他的诗会让我知道，我的选择是不是正确。如果他的诗歌，与我的选择相反，我会对自己说，嗯，或许这样做会有些问题，让我想想看还有没有其他方法。”她接着说：“有一个女孩，正在和男朋友讨论是否要分手，因为男孩要出国。异国恋很辛苦，可两个人又割舍不下这段感情。思来想去，她翻开了《哈菲兹诗集》，读到了这样的诗句：‘真主啊，你赠予我一朵微笑的花，可我将它归还于你，愿你能保佑它的安康。

尽管它不再是我忠诚的朋友，可我还是希望它平安健康，远离世间所有的病患。’当她看到这段诗句的时候，她就明白了，自己该怎样做。于是，两人平静地分手了。”沙耶斯苔是发消息给我讲这个故事的，我看不到她的表情。可是我心有不甘地又追问了一句：“那哈菲兹的诗，有没有让你本人印象深刻的启示呢？”沉默了好一会儿，她发来一条消息：“这个女孩就是我。我用第三人称的方式讲给你听，这样会容易些。”我的心轻轻震动了一下。

波斯诗人与我的故事

笔者与哈菲兹的诗也有故事。2009年年中，笔者从上海来到伊朗。初到异域，语言不通，饮食不习惯，工作只是为了谋生，却不是志趣所在，那个时候，我是有些迷茫的。一次，跟妻子去她的外教家做客。闲聊时，说起了我心中的困惑。外教微微一笑，拿出一本诗集，让我随便翻开一页。然后，外教用波斯语读了一遍诗，那悠远沉郁的语调，令我难忘。时间太久了，当时诗歌的具体内容我已经忘了，其中有几句话，大意是说，人生路，多迷茫，追随自己的心，追随所爱的人，慢慢地，就会发现新的道路。这段话，触动了我的内心，也坚定了我留在伊朗的信心。

伊朗现在疫情严重，笔者身在其中，回国还是留在德黑兰，难以取舍，于是又通读了一遍《哈菲兹诗集》，其中有一段很触动我，录在这里：

今夜是冬至之夜，

分离的一页已经结束；

直到黎明升起，

充满了康乐和幸福。

心啊，在爱的生涯中，

你的信念要坚强；

假如不能百折不回，

就难得应有的报偿。

哈菲兹，这个700多年前的波斯诗人，就是在这样具体而细微的生活里，不仅继续活在伊朗人的心中，也在一些特殊的时刻，给一个外国人一些启示，一点鼓舞。