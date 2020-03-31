伊朗为抗击疫情自主研发呼吸机和检测试剂盒

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗主管科技事务副总统萨塔里在社交媒体表示，伊朗高新技术公司已经能够自主生产抗击新冠疫情最重要设备之一：呼吸机。

此前伊朗一直使用比利时公司“Medec”生产的呼吸机，但是现在已经实现国产化，由伊朗Ehya Darman Pishrafte公司生产，目前日均产量为30台。

萨塔里称，国产呼吸机的产量将很快得到进一步提高。

与此同时，伊朗国防部宣布其生产的新型冠状病毒检测试剂盒实现量产。

伊朗国防部官员表示，该试剂盒为百分之百国产，检测时间为3小时。

伊卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔说，该试剂盒经伊食品药品组织医疗器械司审核批准，产能将达到每周8万人份以上，其准确度达到世界水平。

昨日伊朗卫生部公共关系和新闻中心主任贾汉普勒表示，截止到3月30日伊朗新冠肺炎累计确诊41495人，累计死亡病例2757人，治愈13911人。

29日伊朗卫生部副部长伊拉基·哈利勒齐（Iraj Haririchi）在网络记者会宣布，我们能关注到，最近，伊朗全国13省份疫情形势总体呈下降趋势。

他说，幸运的是目前在伊朗大部分的农村或小城市的新增病例下降5例，而且值得注意的是这些地方的人口超三千万人。

哈利勒齐说，我们也关注到德黑兰、伊斯法汗、库姆等省都是人口大省，人员流动性大，复工以后带来的疫情压力也是相当重的。因此，我们对这些重点省份提出了要求，要求他们继续把国家有关部门的决策部署，把相关的防控措施夯实、落实、落地。