带你巡礼伊朗22处世界文化遗产！ （图）

伊朗国家通讯社（IRNA）：截止2019年，伊朗共有22处文化遗产被列入《世界遗产名录》。

01

Persepolis

波斯波利斯（1979年列入世界遗产名录）

波斯波利斯是阿契美尼德帝国的首都，兴建于公元前518年。

在美索不达米亚诸都城的启发下，大流士一世在一块儿无垠的半人工半天然台地上修建了一座拥有众多宫殿的建筑群，这就是波斯波利斯。

一把火后，这座古代世界最雄伟的宫廷，就再也无人居住了，它渐渐地成了一座死城，听任风吹雨打，日渐毁灭。

整个波斯波利斯王宫，是一组设计严谨的巨大建筑群。曾经有人在大殿的柱基下曾发现一个石匣，内藏金版、泥版奠基铭两块，重约9600克。

尽管这里已经化为了废墟，但是我们从残存的遗迹中还是可以看到曾经的辉煌。



02

Chogha Zanbil

恰高·占比尔（1979年列入世界遗产名录）

恰高·占比尔位于伊朗西部胡齐斯坦省的古代埃兰遗址，它是除美索不达米亚以外仅存的几座金字形神塔之一，主要由宫殿、陵墓和祭祀建筑组成，大部分建筑严重损毁，现存祭祀殿主要建筑材料为土坯和砖结构，砖上存有大量楔形文字。

03

Meidan Emam,Esfahan

伊斯法罕王侯广场（1979年列入世界遗产名录）

伊斯法罕王侯广场由阿巴斯一世大帝建于17世纪初，广场四边是纪念碑建筑，与一组二层的拱廊相连。

这是一座公共广场，也是世界上最大的城市广场之一。

广场四周由两层楼的拱廊围绕，每个方向的拱廊外围都有一座特别的建筑：东部是谢赫·鲁法拉清真寺，西部是阿里卡普宫，北部是盖塞尔伊耶希华丽的门廊，南部是著名的皇家清真寺。



04

Takht-e Soleyman

塔赫特苏莱曼（2003年列入世界遗产名录）

塔赫特苏莱曼塔赫特苏莱曼考古遗址在伊朗的西北部，坐落于一个火山地区的山谷中。

北部被里海的海包围，东边是查勒斯河，南面是阿拉姆特和特格汗姆山谷，西面是一片叫做西菏泽的原始大森林。

该遗址包括了索罗亚斯德教避难所的主要部分、伊卡哈尼德（蒙古）13世纪重建地区的一部分、以及萨桑时代（6世纪到7世纪）一些属于阿纳海塔的庙宇，具有十分重要的象征意义。其中火庙宫殿的设计和总体布局都对伊斯兰教建筑的发展产生了深远影响。



05

Pasargadae

帕萨尔加德（2004年列入世界遗产名录）

帕萨尔加德是阿契美尼德帝国第一个朝代的首都，由赛勒斯二世于公元前6世纪在波斯人的土地上建造而成。

帕萨尔加德是西亚第一个多文化帝国的首都，其疆域从地中海东部、埃及延伸到印度河地区，被认为是第一个尊重其子民文化多样性的帝国。从阿契美尼德的建筑可反映出其对不同文化的融会贯通。

它的宫殿、花园和赛勒斯的陵墓都突出反映了皇家艺术和建筑特色，以及波斯人的文明程度。



06

Bam and its Cultural Landscape

巴姆城及其文化景观（2004年列入世界遗产名录）

巴姆地处伊朗高原东南边缘的沙漠环境中。它的起源可以追溯到波斯阿赫美尼德王朝（公元前6世纪到公元前4世纪）。

巴姆城堡是使用本地的泥土技术修建中世纪要塞城镇的代表性范例。

巴姆古城地处重要的贸易路线十字路口，以生产丝绸和棉制服装而闻名于世。

公元7世纪到公元11世纪时，达到鼎盛时期。沙漠绿洲中生命的存在依赖地下灌溉渠，对此，巴姆古城保留了一些伊朗最早的证据。



07

Soltaniyeh

苏丹尼叶城（2005年列入世界遗产名录）

苏丹尼叶位于伊朗赞詹省，不仅是波斯建筑成就的良好典范，还是伊斯兰建筑发展史上的一个重要纪念碑。

苏丹尼叶城是伊卡哈尼德王朝的首都，由蒙古人所建，并于公元1302-1312年间在该城修建了欧杰图陵墓。

陵墓八角型的建物顶着一座50米高、覆盖土耳其蓝陶片的圆顶，并由八座细长的尖塔所围绕，闻名于世。它是伊朗现存的最早双层圆屋顶建筑，陵墓的内部装饰也很出色，波普等学者形容这座陵墓为“泰姬陵的先驱”。



08

Bisotun

比索顿古迹（2006年列入世界遗产名录）

比索顿位于连接伊朗高原和美索不达米亚的古商路上，拥有从史前时期到米堤亚、阿契美尼德、萨桑、伊卡哈尼德时代的遗迹。

这一处考古遗迹中最主要的纪念物就是公元前521年大流士一世为纪念其执掌波斯王朝而下令建造的有浅浮雕和楔形文字铭文的纪念碑。



09

Armenian Monastic Ensembles

亚美尼亚修道院群（2008年列入世界遗产名录）

伊朗的亚美尼亚修道院群位于伊朗东北部的西阿塞拜疆省，共计8个遗产点列入遗产名录。修道院主要有三座：圣达太修道院、圣斯泰帕诺斯修道院与佐佐尔修道院。虽屡次遭地震摧毁，但大多很快得以重建。由于周边群山环抱且交通不便，这些石质建筑大都令人惊讶的保存完好。

过去十几个世纪，亚美尼亚使徒教会基督教文化在东、西阿塞拜疆地区传播非常活跃，修建了多座非常震撼的天主教修道院。在伊朗这个伊斯兰国度，这些别具风格的修道院可以看到亚美尼亚文化与拜占庭、波斯等其他文化、宗教大规模交流的影子。

此外，作为朝圣地，修道院群是数百年来亚美尼亚宗教传统的鲜活见证。事实上，亚美尼亚修道院群是亚美尼亚人留下的唯一遗迹，表明波斯和亚美尼亚文化和文明有着很深的联系。尽管经历了自然灾害和人类变迁，该建筑群依然矗立至今。



10

Shushtar Historical Hydraulic System

舒什塔尔的古代水利系统（2009年列入世界遗产名录）

舒什塔尔的古代水利系统位于伊朗西部的胡齐斯坦省，是一个天才之杰作，历史可追溯到大流士大帝所在的公元前五世纪。

它是一个多功能、大规模的水利工程，在土木工程结构以及多样性用途（城市供水、磨坊、灌溉、内河运输、防御系统）方面出类拔萃，是早期依拉密特人与美索不达米亚人专有技术的结合。

该系统包括克鲁恩河上的两条主引水渠，其中一条名为伽格大运河仍在使用，通过一系列向磨坊供水的地道向舒什塔尔市供水。舒什塔尔古代水利系统设计精妙，不仅能满足当地居民的用水需要，还能灌溉农田，防旱防涝。运河的修建也疏通了全国几条重要的河流。



11

Tabriz Historic Bazaar Complex

大不里士的集市（2010年列入世界遗产名录）

大不里士的巴扎，也就是集市，是古代丝绸之路上非常重要的商业中心，它是东西方贸易和文化交流的最直接场所。

13世纪时，位于东阿塞拜疆省的大不里士及其集市就因繁盛一时而闻名于世，并成为萨法维王国的首都。尽管从16世纪起，这座城市已不再是首都，但它却将商业中心的地位一直保持到18世纪后期奥斯曼帝国崛起之时。

大不里士的集市区是伊朗传统商业与文化体系保存最完整的实例之一。巴扎的拱廊顶部是一系列的小穹顶，每个小穹顶的顶端都有一个透光孔，让光线照进来。

巴扎里冬暖夏凉，在热闹的巴扎里闲逛。闻闻堆积如山的香料的气味，看看店主裁剪的不同长度的花布，停下来欣赏陶器店内成排的红白色茶具。



12

Sheikh Safi al-din Khānegāh and Shrine Ensemble

谢赫萨菲·丁圣殿与哈内加建筑群（2010年列入世界遗产名录）

谢赫萨菲·丁圣殿与哈内加建筑群是伊斯兰教苏菲派的精神休憩之所。

这一建筑群建于16世纪初至18世纪后期，采用伊朗传统的建筑形式，将有限的空间最为有效地加以利用，集诸多功能于一身(包括一个图书馆，一所清真寺、一所学校、几个大型陵墓、一个地下蓄水池、一所医院、若干厨房、一个糕饼店和一些办公室)。

前往神庙的道路被八道门分为七段，分别代表着苏菲神秘主义的八个理念和七个发展阶段。在这一保存完好的遗址中，人们可以看到丰繁精美的建筑外观与内部装饰，以及一批出色的古董收藏。这一建筑群作为中世纪伊斯兰建筑元素的大集合，是当今非常罕见的。



13

The Persian Garden

波斯园林（2011年列入世界遗产名录）

波斯园林是指分布在伊朗的9个省份的9座园林。

这九座园林分别建设于不同时期，最早的可以追溯到公元前6世纪。这里设计的灵感来源于高塔是由弹性砖筑成，弹性砖原本是红色，但在阳光下会变成黄色。贡巴德·卡武斯高塔有一些奇异的声学特性。塔内会有回声，声音会回响好几次，并且回声会发生奇怪的扭曲变化。

贡巴德·卡武斯高塔于公元1006年由齐亚尔王朝的统治者卡武思下令修建，距离伊朗北部的柔然古城遗址约3公里。柔然古城曾在1048年被塞尔柱突厥人占领，其后在14至15世纪被入侵的蒙古人毁灭。这座高塔是柔然古城唯一的遗迹，见证了中亚游牧民族和古代伊朗的文化交流。



15

Masjed-e Jāmé of Isfahan

伊斯法罕的聚礼清真寺（2012年列入世界遗产名录）

伊斯法罕聚礼清真寺是伊朗伊斯法罕的大型清真寺，兴建和修复从771年直到20世纪末。这是伊朗最古老的清真寺之一，包括四座不同时代的宗教建筑，拥有华丽的马赛克装饰。

该清真寺建筑群占地20000多平方米，也是第一座在萨珊王宫的四庭院布局格式上按照伊斯兰宗教建筑需要调整建设的伊斯兰建筑。其双层带肋圆顶是建筑上的一个创新，为整个地区的建筑设计带来灵感。在这一遗址中的一个显著特点是其极具风格的装饰细节，它们是一千多年伊斯兰艺术风格发展的代表。

清真寺中四座不同时代的宗教建筑，组成了伊朗最大、最富历史内涵的清真寺复合体。聚礼清真寺集中体现了800多年来伊斯兰宗教建筑的演变，同时具备塞尔柱克、蒙古和萨法维时代的特点，这种特性在世界其他地方都看不到。



16

Golestan Palace

古列斯坦宫（2013年列入世界遗产名录）

古列斯坦宫是一座位于伊朗首都德黑兰市中心的老城。始建于萨非王朝，赞德王朝时继续兴建。1779年卡札尔王朝定都德黑兰后，开始扩建做为卡札尔王朝的权力中心。

建筑周围环绕着花园、水池和树木，其最具特色的部分及丰富的装饰则源自19世纪。古列斯坦宫是波斯卡札尔时期的建筑经典，具有浓厚的伊斯兰风格，也成功融合了早期波斯工艺与西方建筑，是德黑兰最早的建筑群之一。巴勒维王朝的礼萨汗父子，都在此宫举行加冕典礼。

皇宫的入口在一个种满玫瑰的花园的后面，因此古列斯坦也被称为玫瑰花园或玫瑰宫。它不仅是卡扎尔时期艺术和建筑的中心，而且是一座典范，直到现代都是伊朗艺术家与建筑师的灵感来源，代表了18世纪建筑科技与传统波斯艺术、工艺结合的新式样。



17

Shahr-i Sokhta

沙河里索科塔（2014年列入世界遗产名录）

沙赫里索克塔的历史名称无从考证，因曾两次毁于火灾得名“被焚之城”，或简称为焚城。

它坐落在赫尔曼德河河畔，是青铜时代的考古遗址，与吉罗夫特文化息息相关。根据遗址规模和考古发现，被焚之城于公元前3200年建立，被认为是伊朗迄今为止最早的城市，与苏美尔文明属同一时期。

被焚之城如今仅遗留了土坯古城和大量的考古发现，由于气候干燥，这些文物一直保存完好，使得这片区域成为研究公元前三千年社会群体的最理想之地。代表着伊朗东部复杂社会群体的出现。



18

Susa

苏萨（2015年列入世界遗产名录）

苏萨是一座位于伊朗的胡齐斯坦省的城市。公元1901年，著名的汉谟拉比法典（现存法国卢浮宫）于此出土。

苏萨是古代埃兰王国、波斯、帕提亚的重要都城，已有八千多年历史。公元前7000年，该地就有人类聚集居住的迹象。发掘出土的彩陶文化定年，可以上溯至公元前5000年。

苏萨的宫廷建筑是在大流士大帝时全面展开的。他下令建筑苏萨宫廷的诏令中，提到的宫廷建筑使用的材料来自十五个地区，从遥远的中亚和印度，到埃及和希腊。参加宫廷建筑的工匠，至少有五个民族的人。明确提到的建筑材料有十二种，只有碎石和砖坯大概是就地取材。

可以说，为了建筑苏萨宫廷，大流士一世几乎动用了当时帝国的全部人力、物力、财力。历史之父希罗多德曾记载了这样一句话：“谁要是占有苏萨的财富，谁就可以和宙斯斗富。”



19

Cultural Landscape of Maymand

梅满德文化景观（2015年列入世界遗产名录）

梅满德坐落于伊朗的克尔曼省，是一座洞穴里的古村落，为伊朗高原主要的人类聚集区，历史可以追溯至12000年前。

在这座古村落的附近发现了石刻，已有10000多年的历史，拥有6000年历史的陶器在这里也是十分常见的。这里的居民居住在人工挖掘的洞穴房屋中，这样的房屋约350多座，有些甚至被居住了3000年之久。

由于这里夏季气温高，冬季寒冷，因而生活条件艰苦，居民居住的岩洞便是半干旱条件下人类适应自然环境的最佳方式，特殊的自然条件造就了独一无二的文化景观。



20

The Persian Qanat

波斯坎儿井（2015年列入世界遗产名录）

坎儿井是荒漠地区一种特殊的灌溉系统，起源于波斯，分布地域以伊朗高原为中心，东至中国新疆（普遍于中国新疆吐鲁番地区），西至摩洛哥。

坎儿井由竖井、地下渠道、地面渠道和涝坝四部分组成。首先在地面由高至底打下井口，将地下水汇聚。然后，在井底修通暗渠，将地下水引到目的地，才把水引到地面。这样保证了地下水不会因炎热及狂风而被蒸发或污染。涝坝将水蓄起以供人使用。

在我国，坎儿井同样应用广泛。新疆坎儿井已有2000多年的历史，鼎盛时期曾多达1700多条，是与万里长城、京杭大运河齐名的古代三大工程。



21

Historic City of Yazd

亚兹德历史城区（2017年列入世界遗产名录）

伊朗中部历史名城亚兹德是地球上最古老的城市之一，它始建于五世纪，位于山间盆地中，希尔山东北麓，海拔1240米。无数的风塔耸立在迷宫般的土坯屋顶之上，这是城市中最有特色的建筑——“风塔”，也就是建筑物顶部用来通风降温的设计，所以，亚兹德又被称为“风塔之城”。

在这里，包括数千座古老的民居，通过壮观的泥墙与狭窄的小巷隔离开来。

在这里，有世界上最古老的宗教琐罗亚兹德文化（即拜火教）遗址及美丽的波斯蓝清真寺。

在这里，最引人注目的依然是华丽和壮观的波斯建筑。



22

Sassanid Archaeological Landscape

萨珊王朝考古遗址（2018年列入世界遗产名录）

该遗产地包含8个考古遗址，分布在法尔斯省东南部的三个地区。

这些带防御设施的建筑、宫殿和城市规划覆盖了整个萨珊帝国时期（公元224-658年）。遗址中还包括由王朝创始人阿尔达希尔一世建立的首都，以及其继任者沙普尔一世的城市。

建筑构造反映了对自然地貌的优化利用，见证了波斯和帕提亚文化传统和罗马艺术在伊斯兰时代对建筑和艺术风格的重大影响。