伊朗汉学家：中国让世界看到了携手打好疫情阻击战的希望

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社报道，26日晚，国家主席习近平在北京出席二十国集团（G20）领导人应对新冠肺炎特别峰会并发表题为《携手抗疫 共克时艰》的重要讲话，就全面加强国际抗疫合作、凝聚起战胜疫情合力提出4点倡议。

在全球疫情快速蔓延的紧要关头，中国最高领导人面向世界，宣示中国同各方携手抗疫的坚定决心，提出加强国际合作的具体主张，推动国际社会同舟共济应对挑战，彰显中国作为负责任大国的历史担当。

宣介中国经验 坚定抗疫信心

眼下，疫情防控在中国取得显著成效之时，全球却呈现多地肆虐之势。国际社会期待听到中国声音，了解中国经验。

“始终把人民生命安全和身体健康摆在第一位”，“按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求”，“坚持全民动员、联防联控、公开透明，打响了一场抗击疫情的人民战争”……

“中国在抗击疫情过程中展现出强有力的组织、动员、协调能力，有很多经验都值得各个国家借鉴。”认真研读习近平主席讲话后，伊朗汉学家好麦特告诉记者。

伊朗是中东地区疫情最严重的国家。好麦特说：“一些西方国家不太愿意同我们分享科研医疗经验，而中方提供了检测试剂盒等抗疫物资，并派出了志愿专家团队。借鉴中国经验，伊朗建起了方舱医院，治疗手段也在不断丰富。”

“坚定信心”“齐心协力”“团结应对”——习近平主席在讲话中提到的关键词让好麦特印象深刻。他说，中国经过努力，疫情防控取得阶段性重要成效，这也让世界看到了携手打好疫情阻击战的希望。

观察人士分析，关键时刻，中国通过二十国集团平台向世界释放了强有力信号：一是不要恐慌，中国应对疫情有着先期积累的经验；二是必须要加强团结、合作与协调。

提出中国倡议 指明合作路径

建议发起二十国集团抗疫援助倡议，适时举办全球公共卫生安全高级别会议，探讨建立区域公共卫生应急联络机制……讲话中，习近平主席把握国际抗疫难点痛点，提出一系列务实合作倡议。

习近平主席提出，要集各国之力，共同合作加快药物、疫苗、检测等方面科研攻关。对此，中国社会科学院欧洲研究所研究员刘作奎说，疫情无国界，各方应切实行动起来，超越一国一地的藩篱，避免垄断和排他，加大合作力度。

针对疫情对全球生产和需求造成全面冲击，习近平主席提出，各国应该联手加大宏观政策对冲力度，防止世界经济陷入衰退。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说，宏观经济政策协调是全球经济治理的重要方面。人们生活在相互依存的地球村，如果各自为政、甚至以邻为壑，就会酿成双输或多输局面。

“眼下的当务之急是加强合作，共同应对疫情。但抗疫过程中，国际社会出现了一些不和谐的声音和做法，没有周全地顾及到自身政策产生的外部性问题，有悖于各方合作共赢的期待。”他说。

展现中国担当 凝聚抗疫合力

“全面加强国际合作”“凝聚起战胜疫情强大合力”“携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争”……观察人士注意到，合作、合力、携手是习近平主席讲话中的重要关键词。

峰会发表了《二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会声明》，各方承诺加强国际合作，应对共同挑战。

“峰会声明向世界传递出团结一致应对疫情的积极信号。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建评价说，现在各方都使出全力的时候到了。

在讲话中，习近平主席郑重承诺：

——向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助；

——加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品；

——继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；

——坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境；

——积极扩大进口，扩大对外投资……

“中国以负责任的态度支持和参与国际事务，推动各方共同应对公共安全危机。”刘作奎说，中国同世界携手应对新冠肺炎疫情，正是人类命运共同体理念的生动诠释。