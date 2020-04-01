海外网评：别让单边制裁破坏国际抗疫合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：据人民网报道，“单边制裁对受制裁国家应对疫情全球大流行的能力造成负面影响，使叙利亚等脆弱国家雪上加霜，中方对此严重关切。”当地时间3月30日，中国常驻联合国代表张军在安理会叙利亚问题视频会议上表示。此外，中俄等八国近日致函联合国秘书长古特雷斯要求解除妨碍抗疫的制裁措施，古特雷斯也在日前举行的二十国集团领导人特别峰会上呼吁解除可能破坏各国应对新冠肺炎大流行的制裁。在美国单边制裁下，叙利亚、伊朗、委内瑞拉等多国抗疫的艰难处境正在引发国际社会广泛担忧。

美国对伊朗、委内瑞拉等国实施的单边制裁，极大阻碍了受制裁国家抗疫的努力。以伊朗为例，自2月出现首例新冠肺炎确诊病例之后，伊朗疫情快速蔓延。截至30日，伊朗全国累计病例41495例，死亡2757例。尽管伊朗政府采取了一系列措施应对疫情的蔓延，但仍面临药品和防疫物资严重短缺的问题。而就在伊朗疫情不断升级之际，美国政府继续加码的制裁措施，进一步加剧伊朗应对疫情的难度。

虽然美国政府声称制裁并未涉及人道主义物资，但美国将伊朗驱逐出国际金融体系、长臂管辖威慑他国企业与伊朗贸易，都令伊朗无法获得所需物资。中东问题专家齐前进认为，在美国将伊朗与国际社会通用的银行结算系统SWIFT的联系切断之后，伊朗就无法进行正常的对外贸易往来。这不仅限制了伊朗的国内经济发展，而且也使伊朗难以筹集资金、购买基本的医疗物品和设备等。

美国的单边制裁也导致被制裁国家难以获得国际援助。以委内瑞拉为例，委内瑞拉政府曾向国际货币基金组织（IMF）提出申请50亿美元抗疫援助贷款，但却被IMF以“委内瑞拉政府不受国际社会普遍承认”为由拒绝。IMF虽是多边国际机构，但美国作为最大“股东”，对IMF重大决策有否决权。美联社的分析认为，美国可能对IMF施加压力，阻止它向马杜罗政府提供贷款。

时下，新冠肺炎疫情正在全球扩散蔓延，国际社会积极展开抗疫合作是当务之急。如果持续对有关国家施加单边制裁，无异于雪上加霜、落井下石，明显有违人道主义精神。这些遭受美国单边制裁的国家基本都在中东、拉美、非洲等公共卫生体系薄弱、医疗条件不佳的地区，一旦疫情不受控制，不但这些国家将会遭受巨大损失，还可能引爆周边国家的疫情，酿成更加严重的人道主义灾难。

面对疫情的共同挑战，没有国家能够独善其身，一国应对疫情的失败可能导致所有国家的失败。在这样的情况下，再以一己之私将疫情政治化，等同于破坏抗疫国际合作努力，对国际公共卫生事业发展制造障碍。解除单边制裁，刻不容缓。