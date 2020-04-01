鲁哈尼称伊朗的新冠肺炎患者出现增长缓慢和下降趋势

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统鲁哈尼（Hassan Rohani）星期日在德黑兰举行的内阁会议上说，据医院数据显示，伊朗的重型新冠患者出现增长缓慢和下降趋势，国家全省份已经过了病毒爆发高峰期。

他说，目前伊朗的新冠肺炎疫情稳定。而那些我们预测患者数量更多的城市，实际上已经下降了。

鲁哈尼表示，伊朗卫生部在本次会议上提交的报告是世界卫生组织的比较报告，而报告显示伊朗与其他国家相比处于更好的状况。

伊朗总统说，数据表明，在我们国家所有的省份入院的新冠肺炎患者减少，出院的人数在增加，这显示出伊朗人民一直在支持和配合相关的防疫工作，因此我想在这里想伊朗伟大的人民表示衷心的感谢。

他说，通过数据可以看出，伊朗的疫情同一些西方国家不同，确诊人数激增情况并没有在伊朗发生，这些离不开全体人民和医护人员的努力。

鲁哈尼表示，人们应继续待在家中进行自我隔离，不要安排旅行或者聚会等活动。那些已经确诊的病患应该杜绝任何形式的出门，如果违反规定将受到法律制裁。

伊朗卫生部公共关系和新闻中心主任贾汉普勒表示，截止到04月01日伊朗新冠肺炎累计确诊47593人，累计死亡病例3036人，治愈15473人。

过去24小时确诊病例累计增加2987人，死亡新增138例。

伊朗卫生部发言人贾汗普尔表示，目前国家动员计划已经完成超过6700万民众的疫情排查工作。