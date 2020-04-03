伊朗议长新冠病毒检测结果呈阳性

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗议会公共关系部门昨日晚间宣布，伊朗议会议长阿里拉里贾尼（Ali Larijiani）的新冠病毒检测结果呈阳性，目前他已在家中隔离并接受治疗。

伊朗议会公共关系部门4月2日晚间宣布，伊朗议会议长拉里贾尼的新冠病毒检测结果呈阳性，目前他已在家中隔离并接受治疗。

最近伊朗卫生部公共关系和新闻中心主任贾汉普勒表示，截止到04月01日伊朗新冠肺炎累计确诊47593人，累计死亡病例3036人，治愈15473人。

伊朗卫生部发言人贾汗普尔表示，目前国家动员计划已经完成超过6700万民众的疫情排查工作。

3月31日，伊朗总统鲁哈尼在国家新冠肺炎疫情防控指挥部会议上表示，所有的新冠病毒感染者都必须隔离；如身体状况不佳则去医院治疗，如身体状况良好则自我隔离；如果家里有条件、有单独房间，可以居家自我隔离，如果条件不允许则去指定场所隔离；如果明知自己是感染者却违反隔离规定，那么将被依法惩处。

鲁哈尼表示，幸运的是近年来，随着伊卫生体制改革的推进，病床数不断增加，现在全国共有8600张重症监护病床。目前31个省的情况不尽相同，23个省的情况相对较好，这些省份的经济和教育活动可能会更早地恢复正常。部分省份的入院人数有所下降，出院人数有所增加，伊全国最大的医院之一德黑兰伊玛目霍梅尼医院近日门诊量下降了五分之四。如果说伊朗至今为止成功地应对了疫情的话，那么其原因是民众的支持和配合。希望民众在4月1日的传统节日“踏青日”待在家中，避免外出。

他说，目前采取的严格限制性措施将执行到4月8日，我们将于4月4日或5日决定是否延长执行期限。

与此同时，伊朗交通部门表示，自3月15日至3月30日，伊跨省出行量较去年同期下降了62%，3月30日的跨省出行量同比下降了68%。