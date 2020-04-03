凝聚同心抗疫力量 中国记协联合“绿丝带行动” 向伊朗新闻界捐赠抗疫物资

伊朗国家通讯社（IRNA）：据悉，3月31日，伊朗驻华使馆新闻参赞穆赫辛巴盖里，伊朗通讯社北京分社社长马苏德艾哈麦迪，中国记协国际部负责人，“绿丝带行动”发起方代表、光华设计基金会副秘书长蒋晓婷，世界绿色设计组织代表等出席捐赠仪式。

伊朗驻华使馆新闻参赞穆赫辛巴盖里，伊朗通讯社北京分社社长马苏德艾哈麦迪以及中国记协国际部负责人，“绿丝带行动”发起方代表、光华设计基金会副秘书长蒋晓婷，世界绿色设计组织代表等出席捐赠仪式。捐赠物资包括一次性医用口罩、可更换滤芯式口罩、新型冠状病毒抗体检测试剂盒、消毒洗手液、桑菊饮、白花川贝方中成药及中药香囊等。

穆赫辛巴盖里代表伊朗驻华使馆向中国记协和“绿丝带行动”表示感谢。他说，疫情在中国爆发时，伊朗高度关注中国疫情发展并积极提供帮助，现在伊朗疫情严重，中国政府和人民也向伊朗伸出援助之手、送去温暖关怀，我们对此深表感谢，这充分体现了伊中深厚友谊。我们非常感谢中国记协组织协调，非常感谢“绿丝带行动”提供援助物资，将尽快组织运输交付伊朗人民。

马苏德艾哈麦迪表示，非常感谢中国记协协调安排，非常感谢“绿丝带行动”捐赠物资。在伊中共同抗击疫情的过程中，两国人民加深了了解、增进了友谊。我们争取尽快把这批物资运回国内交付伊朗新闻工作者。

为团结国际新闻界共同抗击疫情，中国记协近期通过推动“一带一路”记者组织合作平台主席团发布倡议、向各国记者组织主动推送抗疫信息、向疫情严重国家记者组织发送慰问信、协调向有需要的国家新闻界捐赠防疫物资等多种方式，凝聚国际新闻界同心抗疫的力量。