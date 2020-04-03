伊朗前副总统加福里法尔德：中国抗击疫情的经验值得借鉴

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，“美丽的春天到了，世界各地的人们却不快乐。邪恶的新型冠状病毒席卷了全球，使人们面临严峻挑战。我们应当携手并进，为世界各地遭受疫情打击的人们提供帮助，因为我们同属‘人类’这一民族，无论来自何地，我们都在同一个地球家园中工作、生活。”

3月30日起，中共中央对外联络部同亚洲政党国际会议常委会秘书处在双方官方英文网站联合举办“亚洲政党共抗疫情网络专题会”，伊朗前副总统加福里法尔德在视频致辞中这样说道。

据加福里法尔德介绍，疫情暴发后，伊朗高度重视，成立应对疫情的全国委员会，建立医疗卫生总部，并发起建立全国性人民动员组织“Basij”的倡议，政府同武装部队、公共组织和社会团体等各界人士通力合作，监测公共卫生情况。利用信息技术监测公民健康状况，并通过移动应用程序提供信息。部署有关工业生产工作，大力生产口罩、消毒剂、药品等。同时以补助金、零息贷款、生活补贴形式向低收入家庭提供支持，通过税收优惠向企业提供支持等等。

加福里法尔德特别提到，中国在抗击疫情时快速响应，迅速扩大医疗设施建设，例如仅在10天即建成拥有1000张床位的医院，并将新技术应用于疫情防控，使用移动设备进行线上诊断。

此外，中国还加速研发药物和疫苗，使用无人机运送药物，由国家向公民推送防疫信息，通过捐赠检测试剂盒、药品和医疗设备，提供防疫指南，派遣抗疫医疗专家组等方式向其他遭受疫情打击的国家提供了人道主义援助，这种种经验都值得借鉴。

“目前伊中合作抗疫，展现了中国政府和人民同伊朗政府和人民间的深厚友谊与密切合作。中方向伊方捐赠药品和医疗设备，巩固了双方关系发展的基础，也使两国人民的心靠得更近。”加福里法尔德说道。