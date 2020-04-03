伊朗：正密切监视美军活动 影响伊朗安全的举动都将面临伊军最强烈的反制

伊通社（IRNA）德黑兰04月03电 伊朗前副总统加福里法尔德表示，目前伊中合作抗疫，展现了中国政府和人民同伊朗政府和人民间的深厚友谊与密切合作。中方向伊方捐赠药品和医疗设备，巩固了双方关系发展的基础，也使两国人民的心靠得更近。