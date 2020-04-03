伊朗：正密切监视美军活动 影响伊朗安全的举动都将面临伊军最强烈的反制

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里将军(Mohammad Bagheri) 表示，伊朗正在密切监视美国的军事活动。
他强调，影响伊朗安全的最小举动都将面临伊朗军方最强烈的反制。
巴盖里将军表示，最近几天，美国在伊拉克和波斯湾的军事活动有所增加，同时在媒体上散播消息称，他们有一些目标是伊拉克人民动员组织和抵抗组织。
伊朗武装力量总参谋长说，伊朗正在全面监测事态发展，所有地面，空中和海军部队将保持警惕。
伊通社（IRNA）德黑兰04月03电 伊朗武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里将军强调，影响伊朗安全的最小举动都将面临伊朗军方最强烈的反制。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里将军(Mohammad Bagheri) 表示，伊朗正在密切监视美国的军事活动。
他强调，影响伊朗安全的最小举动都将面临伊朗军方最强烈的反制。
巴盖里将军表示，最近几天，美国在伊拉克和波斯湾的军事活动有所增加，同时在媒体上散播消息称，他们有一些目标是伊拉克人民动员组织和抵抗组织。
伊朗武装力量总参谋长说，伊朗正在全面监测事态发展，所有地面，空中和海军部队将保持警惕。
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