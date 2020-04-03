拜登呼吁白宫放宽对伊朗制裁，还点名批评特朗普

伊朗国家通讯社（IRNA）：美国民主党总统候选人、美国前副总统拜登昨日（2日）呼吁美国放松对伊朗的制裁，以减少伊朗遭受的痛苦，因为伊朗正遭受新冠病毒的攻击。

拜登说，美国应该为银行和其他公司在伊朗建立一个专门的渠道，并颁发药品和医疗设备销售许可证。

拜登表示，特朗普对伊朗的“最大压力”运动，包括全面制裁，完全适得其反。他在一份声明中说：“在全球卫生危机中，通过禁止获得所需的人道主义援助，将这种失败与残酷结合起来是毫无意义的。”

拜登说：“为了达到政治目的，人为地限制国际人道主义援助的流动，只会增加这种病毒对美国人民现在和将来造成的威胁。”

就在他发出呼吁的前一天，他的竞争对手伯尼·桑德斯领导左倾议员呼吁美国解除对伊朗的制裁。

伊朗已确诊新冠肺炎50468例，死亡3160例。

“单边制裁对受制裁国家应对疫情全球大流行的能力造成负面影响，使叙利亚等脆弱国家雪上加霜，中方对此严重关切。”当地时间3月30日，中国常驻联合国代表张军在安理会叙利亚问题视频会议上表示。此外，中俄等八国近日致函联合国秘书长古特雷斯要求解除妨碍抗疫的制裁措施，古特雷斯也在日前举行的二十国集团领导人特别峰会上呼吁解除可能破坏各国应对新冠肺炎大流行的制裁。在美国单边制裁下，叙利亚、伊朗、委内瑞拉等多国抗疫的艰难处境正在引发国际社会广泛担忧。

面对当前新冠肺炎疫情扩散蔓延、全球经济压力加大的形势，国际社会各方纷纷呼吁，解除对有关国家的单边制裁措施，助力各国集中精力抗击疫情。

“我们呼吁解除可能破坏各国应对新冠肺炎大流行的制裁。”联合国秘书长古特雷斯日前在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上表示，世界正与病毒进行斗争，相关方面应暂时解除对一些国家的有关制裁措施，以免影响这些国家应对疫情的能力。

“制裁会阻碍医疗工作开展，使整个世界处于危险之中。”联合国人权事务高级专员巴切莱特日前表示，鉴于新冠肺炎疫情对卫生部门和人权的潜在破坏性影响，应当对面临疫情的国家所承受的广泛制裁进行紧急重新评估。“各种制裁可能阻碍伊朗、古巴、朝鲜、委内瑞拉和津巴布韦等国的医疗努力，这些国家的卫生系统大都十分脆弱，进口重要医疗用品受到阻碍，将会增加我们所有人的风险。”