伊朗总统：将启动智能疏远计划

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统鲁哈尼（Hassan Rohani）表示，为抗击新冠肺炎疫情，在实施了社交疏远项目中的两个计划后，4月8日后将启动“智能疏远计划”(smart distancing plan)。

鲁哈尼表示，目前伊朗疫情状况较为稳定，在新计划中，多个领域及行业将重新开放。国家抗击新冠病毒委员会负责人将认真评估当前状况，制定计划的详细措施。各个领域应根据自身情况谨慎制定方案。

鲁哈尼星期日在德黑兰举行的内阁会议上说，据医院数据显示，伊朗的重型新冠患者出现增长缓慢和下降趋势，国家全省份已经过了病毒爆发高峰期。

他说，目前伊朗的新冠肺炎疫情稳定。而那些我们预测患者数量更多的城市，实际上已经下降了。

鲁哈尼表示，伊朗卫生部在本次会议上提交的报告是世界卫生组织的比较报告，而报告显示伊朗与其他国家相比处于更好的状况。

伊朗总统说，数据表明，在我们国家所有的省份入院的新冠肺炎患者减少，出院的人数在增加，这显示出伊朗人民一直在支持和配合相关的防疫工作，因此我想在这里想伊朗伟大的人民表示衷心的感谢。

他说，通过数据可以看出，伊朗的疫情同一些西方国家不同，确诊人数激增情况并没有在伊朗发生，这些离不开全体人民和医护人员的努力。

鲁哈尼表示，人们应继续待在家中进行自我隔离，不要安排旅行或者聚会等活动。那些已经确诊的病患应该杜绝任何形式的出门，如果违反规定将受到法律制裁。

此前，鲁哈尼表示，当地时间2月25日，抗击新冠病毒国家特别工作组召开了第一次会议，并决定启动社交疏远项目，根据该计划的第一阶段，伊朗各文娱场所、旅游景区、大学及教育机构等悉数关闭。随后，3月27日，伊朗实施了更为严格的“社交疏远计划”，在该计划中各省关闭所有公园、体育中心、教育机构以及民众聚集场所。城市间设立交通管制，仅允许本市居民进入。购物中心等非生活必需品或医药用品的商店关闭。同时，鲁哈尼多次呼吁民众避免不必要外出，居家隔离。

截至4日中午，伊朗累计确诊新冠肺炎病例55743例，其中19736例康复，3452例死亡。