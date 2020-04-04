伊朗阿尔万达自由贸易区出口总额超10亿美元

伊朗国家通讯社（IRNA）：萨伊德·阿里·穆萨维（Sayed Ali Mousavi）向伊通社（IRNA）记者表示，去年，阿尔万达（Arvand）自由贸易区的内部物品生产中，化学物品生产总值达8000万美元，渔业的生产总值超过7500美元，钢铁业的生产总值3000美元，阿尔万达（Arvand）自由贸易区出口货物的总价值达2.2亿美元。

他就阿尔万达（Arvand）自由贸易区去年（98年）出口价值10亿美元货物表示道，去年，阿尔万达（Arvand）自由贸易区去年的货物出口价值达到10亿美元。

他就阿尔万达（Arvand）自由贸易区吸引的两个外国投资（化学工业和高科技工业）补充道，去年，阿尔万达（Arvand）自由贸易区吸引的两个外国投资已经开始投入运行，分别是化学工业投资和高科技工业投资。

阿尔万达（Arvand）自由贸易区位于波斯湾西北部，占地面积为3.74万公顷，包括阿巴丹（Abadan）、霍拉姆沙赫尔（khoram shahr）和米诺沙赫尔（Mino shahr）等城市，位于阿尔万达（Arvand）河和卡伦(Karon)河的交汇处。

该区域与伊拉克和科威特接壤，具备优秀的运输条件，如公路、铁路、海上和空中运输。