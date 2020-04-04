扎里夫：伊朗不会发动战争 但会教训发动战争之人

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）表示，伊朗拥有的不是代理人，而是朋友，伊朗不会发动任何战争，而是在教训那些发动战争的人。

最近美国总统特朗普表示伊朗的代理人正策划袭击美国位于伊拉克境内的目标。

扎里夫在昨日发布的推文中表示，“不要别那些战争主义者所误导，再一次告诉特朗普：伊朗拥有朋友，没有人能够拥有数以百万计的代理人。与美国那种偷偷说谎、欺骗与暗杀的行为相比，伊朗的行动只是出于自卫”。

他还补充称，“伊朗不会发动任何战争，而是在教训那些发动战争的人。”

最近伊朗武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里将军(Mohammad Bagheri) 表示，伊朗正在密切监视美国的军事活动。

他强调，影响伊朗安全的最小举动都将面临伊朗军方最强烈的反制。

巴盖里将军表示，最近几天，美国在伊拉克和波斯湾的军事活动有所增加，同时在媒体上散播消息称，他们有一些目标是伊拉克人民动员组织和抵抗组织。

伊朗武装力量总参谋长说，伊朗正在全面监测事态发展，所有地面，空中和海军部队将保持警惕。

特朗普在1日称，如果伊朗或其代理人针对美军在伊拉克境内的利益发动袭击，那么伊朗将为此付出沉重的代价，特朗普还指出，美方据其掌握的情报信息，坚信这项偷袭计划的存在。

在今年1月3日，美国通过无人机袭击，在巴格达机场附近暗杀了伊朗“圣城旅”指挥官苏莱曼尼和伊拉克人民动员力量副主席穆罕迪斯，从而使伊拉克境内的美国人受到的袭击频率进一步提高。