伊朗新增确诊病例数连续6天下降

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公共关系和新闻中心主任贾汉普勒表示，截止到04月05日伊朗新冠肺炎累计确诊58226人，累计死亡病例3603人，治愈22011人。

过去24小时确诊病例累计增加2483人，死亡新增151例。

此前六天，伊朗单日新增确诊病例数分别为2560例（4月4日）、2715例（4月3日）、2875例（4月2日）、2987例（4月1日）、3111例（3月31日）、3186例（3月30日）。

至此，伊朗单日新增确诊病例数已连续6天呈下降趋势。

昨日伊朗伊斯兰共和国总统鲁哈尼（Hassan Rohani）表示，为抗击新冠肺炎疫情，在实施了社交疏远项目中的两个计划后，4月8日后将启动“智能疏远计划”(smart distancing plan)。

鲁哈尼表示，目前伊朗疫情状况较为稳定，在新计划中，多个领域及行业将重新开放。国家抗击新冠病毒委员会负责人将认真评估当前状况，制定计划的详细措施。各个领域应根据自身情况谨慎制定方案。

鲁哈尼星期日在德黑兰举行的内阁会议上说，据医院数据显示，伊朗的重型新冠患者出现增长缓慢和下降趋势，国家全省份已经过了病毒爆发高峰期。

他说，目前伊朗的新冠肺炎疫情稳定。而那些我们预测患者数量更多的城市，实际上已经下降了。

鲁哈尼表示，伊朗卫生部在本次会议上提交的报告是世界卫生组织的比较报告，而报告显示伊朗与其他国家相比处于更好的状况。

伊朗总统说，数据表明，在我们国家所有的省份入院的新冠肺炎患者减少，出院的人数在增加，这显示出伊朗人民一直在支持和配合相关的防疫工作，因此我想在这里想伊朗伟大的人民表示衷心的感谢。

他说，通过数据可以看出，伊朗的疫情同一些西方国家不同，确诊人数激增情况并没有在伊朗发生，这些离不开全体人民和医护人员的努力。

昨天也伊朗库姆市（qom）的一名106岁新冠肺炎患者已经成功被治愈，他今天将出院回家。

最近伊朗卫生部副部长伊拉基·哈利勒齐（Iraj Haririchi）在网络记者会宣布，我们能关注到，最近，伊朗全国13省份疫情形势总体呈下降趋势。

他说，幸运的是目前在伊朗大部分的农村或小城市的新增病例下降5例，而且值得注意的是这些地方的人口超三千万人。

哈利勒齐说，我们也关注到德黑兰、伊斯法汗、库姆等省都是人口大省，人员流动性大，复工以后带来的疫情压力也是相当重的。因此，我们对这些重点省份提出了要求，要求他们继续把国家有关部门的决策部署，把相关的防控措施夯实、落实、落地。