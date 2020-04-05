伊朗玫瑰之城，素以诗人的故乡闻名于世，竟是曾经波斯帝国的首都

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——大侠视界，分享了他最近去伊朗古都设拉子城旅游的经历。全文如下：

最近的伊朗疫情牵动着全世界的人，让我情不自禁的想到了那些可爱而又充满魅力的伊朗小城，尤其是伊朗南部的设拉子。没去过伊朗的人可能对设拉子会感到陌生，但是说到享誉全球的粉色清真寺应该都有会印象，粉色清真寺就坐落在设拉子的中心，当然这座小城所拥有的绝非只是粉色清真寺而是更多。

设拉子在伊朗素有诗人的故乡而闻名于世，有很多诗人都被全世界所知晓。比如伊朗最伟大的诗人哈菲兹。伊朗有句俗话，每个家庭必须两件东西，一个是《古兰经》，一个是哈菲兹作品集。诗人哈菲兹不仅仅是伊朗家喻户晓的人物，更是伊朗的民族英雄。据说几乎每一个伊朗人都能背诵哈菲兹的诗词，就像中国人背诵“床前明月光”、“锄禾日当午”一样。

波斯花园享誉全世界，而在设拉子，享誉全世界的波斯花园有很多个，如今他们也是非常热门的旅游景点，是伊朗人出游最爱光顾的地方。

设拉子最最闻名的存在应该要算光明王之墓，它是公元835年伊斯兰教先知Imam Reza的兄弟Ahmad的陵墓，始建于12世纪，但现时所见的大都是近代建筑，精美无比。特别要提醒的是，进入光明王之墓是不允许用相机拍照的，但是可以用手机拍照。

中国人最喜欢餐馆的粉色清真寺坐落在设拉子老城的中心，每天上午有阳光的时候，清真寺内部都被会五色斑斓的光线充满，感觉就像是梦幻世界一般。

参观粉色清真寺最好是在早上8点到10点之间，因为到了午后太阳位置过高就没有光线照射到清真寺内部了。

除了粉色清真寺，设拉子还有一座超级梦幻的清真寺，绿镜清真寺，清真寺内部都是绿色镜片装扮，比皇宫都要奢华和炫目。

设拉子的街头充满童趣，这让我非常喜欢。所以很难想象，这座充满现代气息的小城竟然是曾经波斯帝国的首都，2500年前，波斯人居鲁士以此为中心创建了波斯帝国，大流士将首都迁至距该城60公里处的波斯波利斯，后被马其顿的亚历山大所毁。

走在设拉子的街头，你能感受到这座小城历史的厚重，也能感受到这座城市的幽默风趣，所以，来过设拉子的游客很快都会爱上这座美丽的城市。

设拉子出过很多闻名世界的人物，他们的宅邸很多都被比较完好地保存下来，走进这些宅邸，你会感受到波斯文化的精致和奢华。

设拉子的大巴扎是伊朗最古老的大巴扎，走进这些大巴扎，彷佛有一种穿越历史的错乱感，彷佛又回到了那个风情独特的波斯时代。

在设拉子，有一些非常经典的波斯花园都被改造成了旅馆或者咖啡馆等，如果时间允许一定要来此喝杯茶喝杯咖啡，感受下诗人的故乡的那份慵懒和慢慢时光。

设拉子的浴室，建筑设计简直逆天，让人惊叹不已。

设拉子作为伊朗最著名的旅游城市，开通有多个伊朗国内航班和国际航班，从德黑兰飞设拉子只需要1个小时，旅游交通非常的方便。