伊朗外交部发言人感谢中国对全世界抗击疫情的努力

伊朗国家通讯社（IRNA）：昨晚伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）在社交媒体发文，感谢中国对全世界抗击疫情做出的努力。

文章称，中国政府和人民引领着世界抗击新冠病毒以及慷慨地向其他国家捐赠。

他表示，中国在抗击疫情中展现的勇敢、奉献和专业精神值得肯定。在这些艰难的时刻，伊朗一直感激中国。

前几天伊朗驻华大使致中央广播电视总台台长的回信，感谢总台对伊朗政府和人民的慰问。

伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德（Moahammad Keshavarzzadeh）在回复慎海雄台长的信中说，伊朗政府和人民感受到了阁下的慰问。这些天，我们见证了来自中国各界广泛的帮助和慰问，使我们在抗击疫情的过程中倍受鼓舞。尽管新冠病毒带来了苦难，但它也加强了伊朗和中国的沟通与合作。

克沙瓦尔兹扎德表示，中国在新冠肺炎疫情防控方面取得的成功令人欣慰，中国的经验值得世界其他国家借鉴。伊朗在中国发生疫情之初就向中国政府提供了帮助。

他说，最近，伊朗也收到了中国各界的捐助和慰问。中国的帮助温暖了我们的心，也加深了我们的友谊。伊朗政府采取的防控新冠病毒肺炎疫情的措施已经得到世界卫生组织的肯定。尽管美国单方面且不人道的制裁为伊朗抗击疫情造成了巨大的阻碍，但我们能尽快战胜这次疫情。

伊朗驻华大使强调，伊朗驻华大使馆将继续扩大与中国在各方面尤其是媒体的合作。感谢中央广播电视总台，特别是总台波斯语部热心的同事们为支持伊朗抗击新冠疫情所制作的各种形式的节目。