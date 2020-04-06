伊朗古勒斯坦省前12个月手工艺品出口30.8万美元，同比增长53%

伊朗国家通讯社（IRNA）：玛利亚姆·哈吉·易卜拉欣（Maryam Haji Ebrahimi）在接受伊通社（IRNA）记者采访时说，主要出口产品为传统刺绣、地毯编织品、毛毡编织品、马鞍编织品、礼拜毯、席子编织品和土库曼斯坦手工艺品，这些产品分别出口到日本、土耳其、伊拉克、亚美尼亚、加拿大、阿联酋、瑞典、德国、阿曼和法国。

他补充说， 古勒斯坦省（Golestan）艺术家们2019年出口物品额为14.4万美元，今年增长了53%，达30.8万美元。

这说明伊朗的手工艺品在世界上享有一定的声誉。目前伊朗有520余万人从事各种手工艺品的设计、生产和销售服务等。

去年末伊朗的对外贸易统计数据显示，该国在伊朗历当前年度的前九个月（公历2018年3月21日至12月21日）共出口了12,000吨地毯和其他手工艺品，价值约2.58亿美元。

数据显示，与去年同期相比，地毯和其他手工艺品的出口重量增加了55％，价值却下降了22％。去年同期，该出口数据达到8,000吨，价值近3.31亿美元。

根据伊朗对外贸易统计数据，该国的非石油出口总量在近9个月内达到8,694万吨，价值333.58亿美元，与去年同期相比，其重量减少了2％，价值增长了5.4％。

2018年5月美国政府宣布退出伊核协议之后，伊朗官方货币里亚尔大幅度贬值，变相刺激了伊朗的地毯等手工业品出口量，但里亚尔的贬值也造成了其价值大幅度下跌。