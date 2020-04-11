2020年度伊朗小麦产量预计为1400万吨

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗圣战农业部伊斯马尔·伊斯凡迪亚尔普洱（ Ismail Esfandiarpour）的说法，新麦的收割是从布什尔省（Boshehr）的迪尔（deer）市的巴尔单洪（Bardkhoon）开始的，并补充说，之后在锡伯斯坦和俾路支斯坦省萨尔巴兹（Sarbaz）市同时进行收割。”

他表示道，此后，将在法尔斯省（Fars）、胡兹斯坦省（Khozestan）和南部克尔曼省（Kerman）开始收割小麦，到1月底，该国炎热、干燥气候的所有地区的农民将开始进行收割。

圣战农业部长顾问说，本国小麦的收割将持续4至5个月，他强调，6月份在温带地区，到6月下旬，寒冷气候的地区将开始收割小麦。

伊斯凡迪亚尔普洱（Esfandiarpour）指出，当前，适宜的降水量保证了小麦作物的年度丰收。

他说，自去年10月份以来，本国平均降雨量为225毫米，尽管比去年减少了12％，但是，与历史平均水平相比，它增长了23％，并且考虑到其合理的分布，我们希望今年会是丰收的一年。

伊斯凡迪亚尔普洱表示，经过新一轮谈判，伊朗政府同意调整本财年（2020年3月至2021年3月）小麦兜底收购价格。其中，普通小麦定为每公斤2.5万里亚尔（约0.15美元），硬质小麦为每公斤2.6万里亚尔（约0.16美元），同比均提高47%。

与此同时，国家小麦生产者基金会负责人哈什米表示，今年小麦产量有望达到1400万吨，可以满足全国的需求，政府计划收购其中的1050万吨。

负责收购工作的农业部下属贸易公司负责人塞伊夫表示，收购这些小麦的资金大概需要17.5亿美元，其中7500万美元通过定向补贴销售收入获得，6875万美元从央行和商业银行贷款，其余的则由其公司自己筹措。