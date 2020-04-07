伊朗单日新增确诊病例7连降 经济活动或将重启

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗卫生部7日通报，过去24小时，国家新增2089例新冠肺炎确诊病例，累计确诊62589例；新增死亡133例，累计死亡3872例。自3月30日至4月4日，最近伊朗单日新增确诊病例数已呈6天连降趋势。

随着确诊人数连续下降，伊朗政府正筹备复工计划。

伊朗总统鲁哈尼6日在政府经济协调总部会议上宣布，伊朗政府计划向400万户低收入家庭提供贷款，以应对新冠病毒疫情。

鲁哈尼说，政府将很快宣布有资格获得贷款家庭的条件。此外还将向受疫情影响的企业提供165亿欧元救助。

他指出，政府已经向伊朗失业保险基金提供约11亿欧元，用于支付疫情暴发期间失业人员的生活支出。

伊朗已连续几日新增病例数呈下降趋势。鲁哈尼日前表示，11日起，德黑兰以外省份的低风险行业可在遵守卫生部要求的前提下复工，德黑兰低风险社会活动预计将于18日恢复。

伊朗总统鲁哈尼5日在抗击疫情特别工作组会议上表示，除首都德黑兰以外，其他省份自本月11日启动“低感染风险的经济活动”；首都德黑兰自本月18日起复工；“高感染风险的经济活动”在18日后另行通知。

据悉，自4月11日起，近三分之二的政府员工复工，上班时间为7时至14时。全国学校、宗教场所等高风险场所将继续关闭，跨省出行禁令保持有效。

鲁哈尼同时强调，“社会活动应保持在最低所需限度”。他要求所有复工方须严格遵守疫情防控规定，伊斯兰革命卫队下属的巴斯基民兵将负责监督。

