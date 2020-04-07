欧洲国家与伊朗正式启用新贸易渠道

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，贸易往来支持工具是欧洲国家为规避美国制裁而建立的对伊朗贸易结算机制。2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后对伊朗重启制裁措施，并威胁其他国家不得与伊朗进行贸易，否则也将遭到美国制裁。为了维护欧洲企业与伊朗的合法贸易，德、法、英三国在2019年1月宣布建立贸易往来支持工具，通过以物易物的方式与伊朗进行贸易。去年12月，比利时、丹麦、芬兰、荷兰、瑞典和挪威六国加入该机制。

贸易往来支持工具不以美元结算，交易过程中不存在资金的跨境流动，因此可以帮助欧洲企业绕过美国的制裁与伊朗进行贸易。该机制初期目标是向伊朗出口一些人道主义物资，长期目标则是扩大贸易产品范围，让伊朗继续出口石油，并从欧洲进口其他产品或服务作为交换。但迫于美国“长臂管辖”的压力，欧洲企业不敢轻易尝试通过这一机制与伊朗进行交易。

新冠肺炎疫情在全球蔓延之后，美国不但没有放松对伊朗的制裁，反而一再加码“极限施压”，导致伊朗难以进口急需的医疗物资。伊朗总统鲁哈尼日前致信多国领导人，谴责美国持续制裁严重妨碍伊朗抗击新冠肺炎疫情努力，并呼吁国际社会抵制美国制裁，支持伊朗抗击疫情。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利日前表示，制裁不应妨碍国际社会向疫情严重的国家运送必要的医疗物资，欧盟愿意帮助伊朗渡过难关。

“这批抗疫物资不仅有助于伊朗抗击疫情，而且有助于挽救陷入僵局的伊核协议。”法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯在接受本报记者采访时表示，美国的封锁和制裁加剧了伊朗的公共卫生危机，贸易往来支持工具在一定程度上为伊朗提供了一条“生命线”。

“欧盟动态”网站评论称，迫于国际舆论压力，美国目前没有对欧洲国家与伊朗打通新贸易渠道表示明确反对，但疫情过后，难以预料美国是否会采取措施加以阻止。佐戈普鲁斯认为，该机制能走多远，要看欧美下一步的博弈结果。无论如何，贸易往来支持工具启用展现了欧洲国家维护伊核协议的决心，也表明欧洲国家在去美元化的道路上迈出实质性一步。