2020年4月7日 下午3:15
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伊朗银行系统为抑制新冠病毒所带来的经济影响采取哪些措施？

伊朗银行系统为抑制新冠病毒所带来的经济影响采取哪些措施？

伊通社（IRNA）德黑兰 04月07电 处理新冠病毒爆发的经济后果是伊朗政府和银行体系的主要计划之一，根据这些影响，政府已努力降低成本、延迟还贷日期，并实施支持性计划措施以减少这场危机的负面影响；最重要的是，这些措施要想很好的实施，只能是在取消来自美国的前所未有的制裁条件下进行。

伊朗国家通讯社（IRNA）：新冠病毒的流行已经挑战了所有国家的商业状况，因此经济专家发出了失业、停业、解雇工人、减少收入以及全球经济衰退的预警。

伊朗也未能避免新冠病毒带来的经济挑战，各个部门都在与之抗争。一些服务行业已经被迫停业，许多人都在为收入急剧下降，无力支付分期付款和履行承诺而苦苦挣扎。

尽管存在这些问题，但政府正在不断努力以减少新冠病毒之后所带来的经济危机影响，而新冠病毒危机负担的主要承受者是银行系统。

从国家发展基金会中拨出10亿欧元用于应对新冠病毒爆发所带来的的影响；投入750万亿里亚尔用于廉价设施以支持各个经济部门；延期三个月的分期付款；延迟无利率还款；向2300个家庭提供100万土曼的贷款；向400万个因新冠病毒影响，导致业务受到亏损失去稳定收入的人提供低息贷款，延长银行债务人的债务清算期限。

应当指出，使伊朗在这一领域的问题倍增的是来自美国前所未有的延续性制裁。其它国家在正常的国际条件下，试图在新冠病毒爆发期间实施支持性政策以抵制危机，远没有制裁问题，但伊朗被剥夺了许多应有的抗疫工具和条件。

过去24小时，伊朗新增2089例新冠肺炎确诊病例，累计确诊62589例；新增死亡133例，累计死亡3872例。自3月30日至4月4日，最近伊朗单日新增确诊病例数已呈7天连降趋势。

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