伊朗银行系统为抑制新冠病毒所带来的经济影响采取哪些措施？

伊朗国家通讯社（IRNA）：新冠病毒的流行已经挑战了所有国家的商业状况，因此经济专家发出了失业、停业、解雇工人、减少收入以及全球经济衰退的预警。

伊朗也未能避免新冠病毒带来的经济挑战，各个部门都在与之抗争。一些服务行业已经被迫停业，许多人都在为收入急剧下降，无力支付分期付款和履行承诺而苦苦挣扎。

尽管存在这些问题，但政府正在不断努力以减少新冠病毒之后所带来的经济危机影响，而新冠病毒危机负担的主要承受者是银行系统。

从国家发展基金会中拨出10亿欧元用于应对新冠病毒爆发所带来的的影响；投入750万亿里亚尔用于廉价设施以支持各个经济部门；延期三个月的分期付款；延迟无利率还款；向2300个家庭提供100万土曼的贷款；向400万个因新冠病毒影响，导致业务受到亏损失去稳定收入的人提供低息贷款，延长银行债务人的债务清算期限。

应当指出，使伊朗在这一领域的问题倍增的是来自美国前所未有的延续性制裁。其它国家在正常的国际条件下，试图在新冠病毒爆发期间实施支持性政策以抵制危机，远没有制裁问题，但伊朗被剥夺了许多应有的抗疫工具和条件。

过去24小时，伊朗新增2089例新冠肺炎确诊病例，累计确诊62589例；新增死亡133例，累计死亡3872例。自3月30日至4月4日，最近伊朗单日新增确诊病例数已呈7天连降趋势。