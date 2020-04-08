伊朗总人口约8300万，7000多万人已完成疫情排查

伊朗国家通讯社（IRNA）：此前伊朗总统鲁哈尼表示，在新计划中，多个领域及行业将重新开放。国家抗击新冠病毒委员会负责人将认真评估当前状况，制定计划的详细措施。各个领域应根据自身情况谨慎制定方案。

同时，纳马基表示，伊朗的国家动员计划也在稳步进行，疫情排查小组目前完成了7000多万人的疫情排查工作(伊朗人口约8300万)，这是创历史的。

通过排查，感染患者迅速隔离，减小了医院的接诊压力。在接下来一个阶段，伊朗将着手尽可能多的检测无症状感染者，以切断无症状感染者的病毒传播路线。

据伊朗卫生部7日通报，过去24小时，国家新增2089例新冠肺炎确诊病例，累计确诊62589例；新增死亡133例，累计死亡3872例。自3月30日至4月4日，最近伊朗单日新增确诊病例数已呈6天连降趋势。

随着确诊人数连续下降，伊朗政府正筹备复工计划。

伊朗总统鲁哈尼6日在政府经济协调总部会议上宣布，伊朗政府计划向400万户低收入家庭提供贷款，以应对新冠病毒疫情。

鲁哈尼说，政府将很快宣布有资格获得贷款家庭的条件。此外还将向受疫情影响的企业提供165亿欧元救助。

他指出，政府已经向伊朗失业保险基金提供约11亿欧元，用于支付疫情暴发期间失业人员的生活支出。

伊朗已连续几日新增病例数呈下降趋势。鲁哈尼日前表示，11日起，德黑兰以外省份的低风险行业可在遵守卫生部要求的前提下复工，德黑兰低风险社会活动预计将于18日恢复。