广东中医药抗疫物资驰援伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中新网报道，本次活动是“当仁中医全球抗疫援助公益行动”的延续，该行动由广东公共外交协会、广东省中医药学会和广东省中西医结合学会联合主办，当仁中医承办，旨在向疫情严重的国家和地区提供抗疫物资，并向其提供中国防治新冠肺炎的经验，尤其是中医药抗疫疫情方面的经验。目前已经募集价值1240多万元的防疫物资及中医药抗疫物资，正在陆续发往13个国家，受赠地遍及亚洲、非洲、欧洲、美洲四大洲。

本次捐赠以物资和经验分享为主，捐赠物资包括10万个口罩、100把额温枪、1000瓶消毒洗手液/消毒喷雾、120台空气消毒机、300件防护服，以及一批香雪制药的粤抗1号、一方制药的流感(新冠)预防方等中医药物资。

当仁中医还制作了《中医抗疫知识问答手册》中英文对照版，并制作成电子书供全球分享。而当仁中医全球抗疫圈层交互平台，则通过中国中医抗疫专家与国外专家的圈层交流，分享复制中国中医抗疫经验。

捐赠物资发车仪式在广州凯德利商务中心正式启动。中国外商投资企业协会副会长、当仁中医发起人胡瑞连，广东省中医药学会副会长兼广东省中西医学会副会长金世明，“当仁中医全球抗疫援助公益行动”联合发起人王万军，中山市慈善总会常务副会长杨晓鹏等共同出席发车仪式。

据了解，本次捐赠智利的物资，部分将捐赠给智利鹤山同乡总会。

该会总会会长何冠基此前专程向当仁中医发起人胡瑞连发来求助信。胡瑞连在捐赠现场表示，“国内疫情严重的时候，海外华侨倾力援助，现在他们有难，我们更应该帮助他们”。

作为马来西亚第二代华裔的胡瑞连有更深的感触：“每当遭遇困难的时候，祖国会成为我们的内心强大的依靠。我非常理解他们对祖国的这种依靠的感受，我们更加应该支援他们。”

胡瑞连称，希望通过捐赠中医药物质到国外，让中医药抗击新冠肺炎的经验能够被其他国家重视和应用。