伊朗：十分感激中国向伊朗提供帮助 我们懂得感恩

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）表示，所以中国和其他30个国家、非政府组织、国际社会等也给予了伊朗宝贵的帮助。中国政府、人民、企业给了伊朗提供了约30架飞机的医疗物资、设备和抗击新冠肺炎疫情的相应物品。伊朗十分感激中国，也感谢通过不同方式给伊朗提供帮助的国家。

穆萨维补充道，伊朗是一个懂得感恩的国家，即使是微小的帮助，也将报以感激。伊朗十分感激中国政府在这种艰难的情况下给予了伊朗最大的帮助， 伊朗对此表示赞赏。 一些邻国甚至同伊朗没有良好关系的国家都提供了帮助，伊朗同样表示赞赏。

6号晚伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维在社交媒体发文，感谢中国对全世界抗击疫情做出的努力。

文章称，中国政府和人民引领着世界抗击新冠病毒以及慷慨地向其他国家捐赠。

他表示，中国在抗击疫情中展现的勇敢、奉献和专业精神值得肯定。在这些艰难的时刻，伊朗一直感激中国。

最近伊朗卫生部公共关系和信息中心主任肯亚诺什·贾汉普尔（Kianoosh Jahanpour）也在其推特帐户中写道，“伊朗政府和人民特别感谢在抗击疫情时与其并肩作战的政府和国家，在伊朗人的历史记忆中这段故事不会被忘记。”

他继续说，“在这些困难的日子里，中国对伊朗人民的支持是令人难忘的，外人不要（因为一些意外的事）过于激动。”

据伊通社（IRNA）的消息，在昨天视频新闻发布会中，贾汉普尔（Jahanpour）关于中国提出的有关新冠病毒的科学辩论提出其个人的看法，他这观点做出了一些反应。