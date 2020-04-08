鲁哈尼称伊朗国产新冠病毒核酸检测试剂盒快要上市

伊朗国家通讯社（IRNA）： 伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）在今天上午的内阁会议上说，尽管新冠病毒问题给社会带来了苦难和磨难，但它使得科学、知识领域以及知识型公司在健康科学领域迈出了非常好的一步，这对于我们来说非常宝贵。 如今，我们已逐渐步入生产核酸检测试剂的轨道，我们的核酸试剂产量也随着新方法和技术的发展而日渐增长。

他说：“我们每天都在科学，知识和生产上向前迈进。在口罩生产领域也将实现自足，今天我们还实现了呼吸机的自产。

鲁哈尼前几天宣布为抗击新冠肺炎疫情，在实施了社交疏远项目中的两个计划后，4月8日后将启动“智能疏远计划”(smart distancing plan)。

他表示，目前伊朗疫情状况较为稳定，在新计划中，多个领域及行业将重新开放。国家抗击新冠病毒委员会负责人将认真评估当前状况，制定计划的详细措施。各个领域应根据自身情况谨慎制定方案。

鲁哈尼说，据医院数据显示，伊朗的重型新冠患者出现增长缓慢和下降趋势，国家全省份已经过了病毒爆发高峰期。

他说，目前伊朗的新冠肺炎疫情稳定。而那些我们预测患者数量更多的城市，实际上已经下降了。

鲁哈尼表示，伊朗卫生部在本次会议上提交的报告是世界卫生组织的比较报告，而报告显示伊朗与其他国家相比处于更好的状况。

伊朗总统说，数据表明，在我们国家所有的省份入院的新冠肺炎患者减少，出院的人数在增加，这显示出伊朗人民一直在支持和配合相关的防疫工作，因此我想在这里想伊朗伟大的人民表示衷心的感谢。

他说，通过数据可以看出，伊朗的疫情同一些西方国家不同，确诊人数激增情况并没有在伊朗发生，这些离不开全体人民和医护人员的努力。

伊朗卫生部8日宣布，截至当天中午，伊朗新增新冠确诊病例1997例，累计确诊64586例，累计死亡3993例，治愈29812例，重症3956例。

伊朗第一副总统贾汉吉里8日说，政府已经拨款救助受疫情影响的企业和民众。他指出，正在发生的流行病对全球经济、政治和社会生活造成的后果还需更广泛研究，必须给议会、政府、学术机构和专家时间来提出应对措施。