2020年4月9日 下午4:59
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欧盟继续致力于通过INSTEX工具与伊朗进行贸易往来

欧盟继续致力于通过INSTEX工具与伊朗进行贸易往来

伊通社（IRNA）德黑兰 04月09电 最近，欧盟外交与安全事务高级代表博雷利在回复欧洲议会议员提问时答复，欧盟仍在努力规避美国对伊朗的制裁，探索维系与伊朗的贸易往来。

伊朗国家通讯社（IRNA）：欧盟对美国退出伊朗核协议并重新实施制裁深表遗憾，认为解除制裁对于维护伊朗核协议继续有效至关重要。

在此背景下，欧盟支持并欢迎法国、德国和英国作为初始股东启动“贸易往来支持工具”（简称INSTEX），比利时、丹麦、荷兰和挪威已加入了INSTEX结算机制，芬兰和瑞典也将于近期加入。

欧盟将借助这一机制促进欧盟和伊朗之间的合法贸易，遵守反洗钱和打击资助恐怖主义方面的最高标准，继续努力促成第一批交易。

此前，美国总统特朗普单方面宣布美国退出伊朗2015年与伊核问题六国达成的核协议，并重新对伊朗实施制裁。几个月后，英国、法国和德国在2019年1月构想了一个被称为“INSTEX”的易货贸易系统，旨在保护与伊朗做生意的公司免受美国的制裁。从那以后，官员们一直在努力建立该系统，并使之得以运行。

德国外交部当地时间周二说，三个欧洲国家“证实INSTEX成功完成了第一笔交易，为欧洲向伊朗出口医疗物资提供了便利”。

德国外交部在一份声明中说：“这些物资现在都在伊朗。”但没有进一步提供关于物资的细节、用途以及涉及的交易方。

报道称，伊朗正受到新冠病毒大流行的沉重打击，而在疫情暴发前，如何向伊朗提供医疗物资就是一个令人担忧的问题。德国外交部的声明说：“现在第一笔交易已经完成，INSTEX及其伊朗合作伙伴将致力于进行更多交易并加强这一机制。”

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