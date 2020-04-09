欧盟继续致力于通过INSTEX工具与伊朗进行贸易往来

伊朗国家通讯社（IRNA）：欧盟对美国退出伊朗核协议并重新实施制裁深表遗憾，认为解除制裁对于维护伊朗核协议继续有效至关重要。

在此背景下，欧盟支持并欢迎法国、德国和英国作为初始股东启动“贸易往来支持工具”（简称INSTEX），比利时、丹麦、荷兰和挪威已加入了INSTEX结算机制，芬兰和瑞典也将于近期加入。

欧盟将借助这一机制促进欧盟和伊朗之间的合法贸易，遵守反洗钱和打击资助恐怖主义方面的最高标准，继续努力促成第一批交易。

此前，美国总统特朗普单方面宣布美国退出伊朗2015年与伊核问题六国达成的核协议，并重新对伊朗实施制裁。几个月后，英国、法国和德国在2019年1月构想了一个被称为“INSTEX”的易货贸易系统，旨在保护与伊朗做生意的公司免受美国的制裁。从那以后，官员们一直在努力建立该系统，并使之得以运行。

德国外交部当地时间周二说，三个欧洲国家“证实INSTEX成功完成了第一笔交易，为欧洲向伊朗出口医疗物资提供了便利”。

德国外交部在一份声明中说：“这些物资现在都在伊朗。”但没有进一步提供关于物资的细节、用途以及涉及的交易方。

报道称，伊朗正受到新冠病毒大流行的沉重打击，而在疫情暴发前，如何向伊朗提供医疗物资就是一个令人担忧的问题。德国外交部的声明说：“现在第一笔交易已经完成，INSTEX及其伊朗合作伙伴将致力于进行更多交易并加强这一机制。”