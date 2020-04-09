伊朗最高领袖：与伊朗伊斯兰共和国敌对是狂妄自大帝国主义的终极目标

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）星期四在伊朗国家电视台直播演讲中说，新冠病毒问题不应使我们忽视敌人的阴谋，现在世界各地数以万计的人正承受着敌人的压迫和压力。

他说，包括也门人民和巴勒斯坦人民在内的数百万无辜的人，甚至世界许多其他地方的人都正在遭受压迫。

阿亚图拉·哈梅内伊就美国压迫不同国家的历史指出，在越南战争中，美国袭击了越南。最近也许多人在伊拉克被美国杀害。

伊朗领袖提到萨达姆（Saddam Hussein）在伊拉克对伊朗发动的战争中所犯的罪行，其中包括对伊朗乃至伊拉克城市哈拉卜哈（Halbache）进行化学轰炸，并说，一些西方国家向萨达姆提供了化学武器，到目前为止，没有人对这些罪行做出交代，更没有为他们的犯罪原因作出回复。

在讲话的另一部分中，阿亚图拉·哈梅内伊称赞了伊朗人民和官员在抗击新冠病毒方面的努力，并指出伊朗人民在这场斗争中熠熠生辉，这个最高荣誉应属于该国的医疗综合体。

他列举了伊朗人民在抗击病毒方面的志愿活动以及表现人民团结的几个例子，称伊朗的伟大人做出了非常伟大的的贡献以及创造了有趣而令人惊奇的场面。

伊朗领袖提提到了在最近几周西方国家在面对新冠状病毒时的一些行为，并说， 最近我们都看到一个国家的政府抢了另一个国家买到的口罩，手套等物品；这在欧洲和美国的几个国家中都发生过。还有的国家和其人民在一两个小时之内掏空商店，或进行贪婪式购物，直至塞满他们冰箱的冷冻层，最后货架被抢空。这些空荡荡的货物架被世界大部分的电视台都报道了。

阿亚图拉·哈梅内伊继续说，在上述情况下还有些人为了几张卫生纸吵架，或者我们听到在某个国家人们去排队购买武器；这些行为都表明他们的人民觉得在这个时候危险出现了，因此必须有拥有枪支。

伊朗最高领袖说，这些都是在西方世界发生的事情；有些人在那里因害怕新冠病毒而自杀，有的人因担心死亡而自杀；这些行为是一些西方国家表现出来的。当然，这是西方文明的哲学逻辑和自然结果。

他在讲话中还就什叶派的第十二位伊玛目——伊玛目·马赫迪（Imam Mahdi）向世界上所有穆斯林表示祝贺。