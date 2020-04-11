中媒：伊朗抗疫迎来曙光

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国媒体报道称，据美国约翰斯·霍普金斯大学的统计数据显示，截至北京时间4月9日凌晨5时，全球新冠肺炎确诊病例已经超过150万例，达到1500830例，累计死亡病例达到87706例。其中最严重的美国确诊病例已经超过45万，西班牙也超过了14万。除此之外，意大利、伊朗、法国、英国等国家的疫情也很严重。

伊朗卫生部9日宣布，截至当天中午，伊朗新增确诊病例1634例，累计66220例，新增死亡病例117例，累计4110例。据伊朗国家通讯社伊通社7日报道，伊朗卫生部部长纳马基表示，近期伊朗的抗疫已经取得了卓越成效，目前总人口约8300万的伊朗，目前疫情排查小组已经完成了7000多万人的疫情排查工作。接下来将着手尽可能多的检测无症状感染者，以切断无症状感染者的病毒传播路线。按照这个流程下去，伊朗抗疫将会迎来曙光。

但是现在有一个坏消息是，美国已阻止国际货币基金组织（IMF）向伊朗发放50亿美元的紧急贷款。国际货币基金组织在上个月宣布，受疫情的影响，可以向低收入和新兴市场国家提供总额约500亿美元贷款，来帮助他们渡过疫情。伊朗随后向国际货币基金组织进行了申请，这也是他们这50年来首次申请，但是美国却从中作梗，阻止国际货币基金组织向伊朗发放这项紧急贷款。

伊朗总统鲁哈尼认为这种将伊朗和其他国家歧视性区别对待的行为是不公正的、不平等的，目前国际货币基金组织还没有表态，但是有美国施压，伊朗可能拿不到这笔贷款了。鲁哈尼指责美国对伊朗实施了“经济恐怖主义”和“医疗恐怖主义”，此前美国曾表示可以为伊朗提供“人道主义援助”来帮助他们渡过疫情，但是鲁哈尼表示对伊朗最好的援助就是解除制裁，因此拒绝了美国的援助。

新冠疫情遍及全球，现在正是所有国家联合起来抗疫的关键时期，自从疫情爆发以来，我们看到了不少国家之间的互帮互助，就连联合国也多次建议应该解除对伊朗、古巴、委内瑞拉等国家的制裁，以防他们因为制裁而影响到国内的抗疫行动，但是美国坚决反对。