《伊朗报纸》从今天起以打包和随附手套方式发行

伊朗国家通讯社（IRNA）：此举旨在维护接触者及读者的健康，以防止新冠病毒爆发的可能性。

报纸印刷后，在完全数字化且在完全卫生的空间（印刷场所）进行，并严格遵守卫生制度，观察印刷厂工作人员的健康问题，在进行特别包装后，放置一副手套，然后再出版和发行。

报纸被包装及放置手套的所有步骤都是在遵守卫生制度的前提下完成的，在打包报纸前工作人员都要佩戴口罩和手套。

伊朗报纸将在报亭，选定的商店和订户中发送。

《伊朗报》作为伊朗伊斯兰共和国政府官方报纸是伊境内发行量最大的报纸之一。