独家专访伊朗驻华大使凯沙瓦扎德：我们需要理性地认知伊中的关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：穆罕默德•凯沙瓦扎德（Mohammad Keshavarzzadeh）在接受伊通社（IRNA）记者采访时说，中国目前是“不接受美国制裁”的国家，并宣布将购买伊朗石油。他补充道，我们必须关注最近伊朗内部有关中国的“评论”，关于中国，我想说，作为伊朗驻中国大使，在北京的这段时间，我对中国政府和人民除了“赞赏与尊重”外，无以言表。

凯沙瓦扎德（Keshavarzzadeh）强调，一些人有意宣传并破坏伊中关系，这些都不是伊朗政府和人民的意愿，也就是说，反对中伊关系的这伙人不是为伊朗政府和人民考虑的人，为政府和人民考虑的人会理解这个状况，我们应该更加谨慎来看待这个问题。

他就自己在欧美国家30多年的外交经验强调，在这个特殊时期，对于中国向伊朗伸出的友谊之手，我们应该紧握，而不是用偏见和冷漠的态度

淡化这种合作。

凯沙瓦扎德（Keshavarzzadeh）继续讲到，最近几天有关中国的报道伤害了中国人民的感情。中国人民在伊朗新冠病毒爆发初期给予了我们莫大的帮助，第一个核酸试剂盒是由中国发送到伊朗的。但是，现在有些中国人抱怨，我们听到伊朗发出“对中国不利的言论和信息”。

他补充说，包括美国和欧洲在内的一些国家想把新冠病毒对其的伤害和无助抛到其他国家脖子上，或出于政治动机而激化矛盾，我们必须保持警惕，不要成为他人利用的工具。

伊朗驻华大使针对美国指控中国隐瞒统计数据说，决定健康问题或对此发表评论的权力属于世界卫生组织，但美国打算以各种方式制服中国，新冠病毒的蔓延也成为美国对中国施加压力的机会。

凯沙瓦扎德（Keshavarzzadeh）补充说，伊朗人民的生命、健康和福祉是我们的首要任务，但我们不应被持不同政见者和反对者所蒙蔽，关于这些问题大多数的信息都来自那些反对者的媒体报道。

中国向伊朗空运30批物资

伊朗伊斯兰共和国驻华大使继续讲述中国民众和政府对伊的捐助情况，他说，到目前为止，中国向伊朗运送了30批医疗援助物资，最近一批物资也于今晚运抵德黑兰。

他重申，1250万个不同类型的口罩，310003套隔离服， 30075个防目镜，35742个防护面罩，2000726只手套，10万顶医用头盔，1816个测量发烧的红外线温度计，52万个各种类型的核酸试剂盒，356台呼吸机，两台肺部分析扫描机器，100个制氧机，500个医院预制室，3个先进智能设备，可智能进行记录身体温度及消毒，22台空气净化器以及各种药物，这些都是中国向伊朗捐赠物资的部分。

凯沙瓦扎德（Keshavarzzadeh）就向伊朗发送这些物资的情况表示道，这些物资是通过28架马汉货机和两架特种飞机分别从北京、上海和广州运送到伊朗的。

他重申，这些捐助物资中很大一部分是来自公共机构和个人组织，例如今天，一群中国内蒙古自治区的穆斯林自驾500多公里，把14万个口罩运到伊朗驻华大使馆进行捐赠。

他补充说，例如，在香港，一家商业公司向伊朗捐赠了6万欧元现金，我们正用这笔钱购买物资，然后发送到德黑兰。

凯沙瓦扎德（Keshavarzzadeh）说，其他国家向伊朗运送物资变得很艰难，然而，世界卫生组织（WHO）或全球红十字会等一些国际组织通过中国向伊朗人民提供援助，也从中国购买医疗设备等物资发送到世界各国。

伊朗驻华大使表示， 除了中国人民和政府的援助外，伊朗还向中国购买了许多医疗设备以供伊朗国内使用。

美国对伊朗的制裁加大了伊朗人民抗击新冠病毒的难度

凯沙瓦扎德（Keshavarzzadeh）表示道，伊朗在令人发指的制裁的情况下，不可能获得任何援助，因此，中国的援助对我们来说非常珍贵。美国一些穆斯林自发筹款购买医疗物资援助伊朗，但是美国政府却不允许发送这些物资，我们努力从中国购买物资运往伊朗。

伊朗驻华大使就伊朗在欧洲购买的一些货物被扣押的问题表示，这样的做法加大了伊朗人民抗击疫情的难度。

第一批新冠病毒检测试剂盒是由中国发送到伊朗的

伊朗驻华大使说，中国人民从一开始就毫不犹豫地向伊朗人民提供援助，因为第一批新冠病毒检测试剂盒是由中国赠送给伊朗的。在中国新冠病毒爆发的同时，中国红十字会一行5人，携带先进装备，被派往伊朗，开始使用捐赠的诊断包在伊朗进行筛查。

凯沙瓦扎德（Keshavarzzadeh）说，世界上再无第二个地区向伊朗提供这样的建议和援助，但中国人在伊朗发生新冠疫情的第一时间，自发向伊朗捐助了药物及核酸试剂盒。

他说，中国人甚至在世界卫生组织宣布各国的抗疫需求前，中国人根据他们在战场上的经验，向我们建议并提供了物资需求清单，这和伊朗卫生部列举的物资清单是相同的，这些都表明了中国在毫不犹豫的帮助伊朗。