【疫情】伊朗新增确诊1657例，累计71686例，43894人治愈

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔表示，自11日中午至12日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例1657例，新增死亡病例117例；伊境内累计确诊71686例，累计死亡4474例，累计治愈43894例，累计进行新冠病毒检测263388人次；现有重症病例3930例。

哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）在周日举行的国家抗疫工作领导组总部会议上说，我们现在除了疫情还面临制裁的病毒，但是我们的人民团结互助，手牵手会战胜这两个病毒。

他补充说， 我们现在抗击疫情的情况相对来说还可以，甚至比其他疫情国家还好一点。

鲁哈尼（Rouhani）在谈到伊朗与一些欧洲国家之间关于新冠病毒的比较报告时说，这些报告中伊朗与欧洲的局势之间存在很大差距；例如，在伊朗死亡的人数非常少，仅占7％，而在某些欧洲国家中，死亡率达22%。

他把这种差别的原因归结于是人民、医务人员、广播电视、武装部队、网络空间和艺术家们共同努力的结果；鲁哈尼强调，我们的人民手牵手，互帮互助，但你们却没有这样做。

伊朗总统鲁哈尼表示，随着“智能疏远计划”的实施，今天省内城市间交通管制已经取消，4月20日将放开省际交通管制；根据卫生部和行业联合会的意见，任何想要复工的行业协会都要登录卫生部系统完成注册，并遵守相关法规，卫生部批准后会授予健康码，获得健康码的行业即可重新营业。

他说，在德黑兰等大城市，为保持社交距离，建议民众少乘坐公共交通工具，多乘坐私家车、出租车和网约车；任何上路的公交车辆都必须严格消毒，乘客有权监督所乘车辆不得超载。