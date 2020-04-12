世界基督教协会呼吁解除对伊朗的制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗伊斯兰文化联络组织消息，世界各地的一些基督教会组织传达"易卜拉欣穆·图尔卡曼（Ebrahimi Torkeman）致世界宗教领袖"的致辞，在致美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的一封关于要求废除对伊朗人民制裁的信中写道，伊朗卫生系统从2019年5月开始受到来自美国的单方面的制裁，该制裁导致伊朗经济封锁，且陷入了严重的困境。

世界基督教协会和全国尔撒（PBUH）基督教协会在其信中说，目前的局势不利于奉行在新冠病毒危机之前所采取的任何惩罚政策。现在是国际声援与合作的关键时刻，所有的人都应该齐心协力、共抗疫情，保护人民利益以击败人类的共同敌人。

最近24名欧美前外交和国家安全高官4月6日签署联合声明，呼吁美国政府放松对伊朗制裁，放宽医疗用品贸易限制，以便伊朗更好应对新冠肺炎疫情。

签署声明的人士包括美国前国务卿奥尔布赖特、前副国务卿香农、前防长威廉·科恩和查克·哈格尔、前财长保罗·奥尼尔等，欧洲方面有欧盟前外交与安全政策高级代表莫盖里尼、北约前秘书长乔治·罗伯逊、世界卫生组织前总干事布伦特兰等。

声明称，美国对伊朗“极限施压”影响伊朗医疗体系的抗疫表现，使得伊朗进口所需药品、医疗设备、原材料的过程变得“缓慢、更加昂贵和复杂”。有针对性地放松制裁“在道义上是正确的，且符合美国、欧洲以及世界其他地区的健康和安全利益”。

声明建议美国将抗击疫情的医疗设备纳入人道主义豁免范围，给予欧洲银行和贸易商豁免权，确保它们与伊朗进行人道主义贸易时不会遭受处罚。声明说，如不放松制裁，美国和欧洲在伊朗人民中的声誉将受到“重大而持久的”负面影响。

国际社会也发出解除制裁的强烈呼声。联合国秘书长古特雷斯、联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特等官员多次呼吁解除对伊朗等国家的单边制裁，以免削弱这些国家应对疫情的能力。中国和俄罗斯也多次敦促美国取消对伊朗的单边制裁措施。

“我们呼吁解除可能破坏各国应对新冠肺炎大流行的制裁。”联合国秘书长古特雷斯日前在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上表示，世界正与病毒进行斗争，相关方面应暂时解除对一些国家的有关制裁措施，以免影响这些国家应对疫情的能力。

“制裁会阻碍医疗工作开展，使整个世界处于危险之中。”联合国人权事务高级专员巴切莱特日前表示，鉴于新冠肺炎疫情对卫生部门和人权的潜在破坏性影响，应当对面临疫情的国家所承受的广泛制裁进行紧急重新评估。“各种制裁可能阻碍伊朗、古巴、朝鲜、委内瑞拉和津巴布韦等国的医疗努力，这些国家的卫生系统大都十分脆弱，进口重要医疗用品受到阻碍，将会增加我们所有人的风险。”