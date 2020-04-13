中国唯一以“波斯”命名的村庄在江都——共叙伊中两国之情

伊朗国家通讯社（IRNA）：唐代，江都大桥向东至海陵（今泰州）一带为长江河口，这里东濒大海，南通江南，西望东方贸易大港、海上丝绸之路的重要连接点——扬州。

中唐（757-889）以后，很多波斯（今伊朗）、大食（今阿拉伯）商人，沿海上丝绸之路来扬州做生意。几百年里，有些商船漂流到长江口，在大桥一带登陆，有些商人从广州下扬州途经这里，还有些商人从扬州把生意做到了这交通便利的地方，其中的一些人则在附近村庄留了下来，与当地百姓共同生活，通婚繁衍，这些村庄后来被人们称为“波斯庄”。虽然至今人们没有找到详实的史料记载和实物例证，但这一带存在六个波斯庄却是事实。而流传下来的“波斯六个庄，荞面疙瘩汤”的俚语，反映了波斯庄人爱吃荞面和胡萝卜汤的饮食特点，与别处迥异。如今“波斯六个庄”大多旧迹难寻，惟有大桥昌松村波斯庄及其传说依然鲜活在人们的视线中。

波斯庄原名榉树阁，在大桥镇昌松境内。相传有一位波斯商人在扬州结识了一名郭姓巨商，后来异国商人与郭氏为伴，来到其家乡榉树阁，住在郭家，从事以物易丝生意，有时也给当地人医治疾病。波斯商人性格豪爽，待人真诚，当地人都非常乐意和他亲近。在朝夕相处中，波斯商人与郭家一位姑娘成婚。

有一年，榉树阁东面泰州一带兵匪起事，向扬州方向一路抢掠，沿途百姓纷纷组织乡勇军以自保。郭家的波斯商人，因其身材高大，面貌奇特，悍勇强直，被当地村民拥戴为乡勇军首领。他带领民众，拿起武器，与匪兵殊死抗战，在激战中不幸被匪兵杀害。为了纪念他的保民之恩，当地人就将榉树阁改名为波斯庄。日久天长，这位波斯商人也逐渐成了当地人心目中驱邪除恶、保家安民之神。

多少年过去了，在厚厚的历史尘埃下，与波斯相关的文化现象直到今天依然随处可觅。如“波斯龙骧祭”的祭祀形式，许多老人还记忆犹新。如“波斯献宝”等方言俚语，在这里几乎妇孺皆知。据说波斯商人与郭家姑娘留有后裔，有一位被人称为“波斯老人”的佴玉才，身材高大，两颊胡须浓密，眼睛深凹，鼻梁挺直，1988年才辞世，享年99岁。波斯人的几处墓葬，造型也十分奇特，呈钟鼎状，静卧在红花绿树丛中。波斯庄的民众，每年清明都要扶老携幼，为那位可敬的异国商人扫墓，以表达他们对异国友人悠远绵长的情思。

向大桥波斯庄3名波斯后裔颁发"一带一路"文化志愿者荣誉证书.

上世纪90年代，当时的昌松乡政府专门拨款修建了“波斯亭”，用中阿两种文字题写了亭名。波斯庄引起了中外学者研究的兴趣，英、美学者也来过此村调查研究。2002年5月，伊朗伊中友好协会主席还专程来波斯庄访问。同年，新华社播发了记者采访波斯庄的文章，使波斯庄在中外名声大振。