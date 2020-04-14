伊朗一天新增98例新冠肺炎死亡病例，1个月内单日新增死亡数首次降至两位数

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部4月14日通报，伊朗新增1574例新冠肺炎确诊病例，累计确诊74877例；新增死亡病例98例，累计死亡4683例，治愈48129人，重症3691人。

这是伊朗新冠病毒单日死亡人数在1个月内首次降至两位数。

与此同时，伊朗部分政府机构11日开始恢复办公，一些新冠病毒传播风险较低的行业获准复工。首都德黑兰的政府办公和商业活动没有恢复。

为防控疫情，伊朗政府先前关停大多数政府机构和所有非必要商业活动。

除德黑兰，伊朗其他地区政府机构11日起恢复办公，三分之一员工仍居家办公。伊朗官方媒体报道，在决定居家办公人员时，优先照顾家中有年幼孩子的女员工。

德黑兰以外地区的商业和生产活动11日获准恢复，涉及商店、工厂、工作室等病毒传播风险较低的行业。德黑兰的“低风险”行业有望18日复工，前提是向政府提出申请并承诺遵循由卫生部发布的保持社交距离准则。

电影院、游泳池、美容会所、购物中心、饭店等“高风险”场所继续关闭。学校继续停课。

伊朗总统鲁哈尼最近说：“我们想尽可能地继续（开展）经济活动，同时抗击疫情。”

鲁哈尼提醒：“放宽限制并不意味人们可以无视公共卫生准则……大家应该严格遵守保持社交距离等规定。”