伊朗追回16亿被美冻结资产

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国媒体报道，伊朗在与新型冠状病毒搏斗的特殊时期，取得一项“重大胜利”。经过有关部门的不懈努力，伊朗最终追回了属于自己的部分财产，使美国解封了它要求卢森堡长期冻结的16亿美元。

伊朗总统鲁哈尼12日在政府例会上表示，尽管面临各种压力，伊朗中央银行和外交部经过数月的努力，终于赢得了法律胜利，“我们几天前终于成功让这笔钱脱离了美国的掌控。”2019年4月，卢森堡最高法院应美国要求审理冻结伊朗资产一事，至今尚未公开宣判。

伊朗媒体称，这16亿美元可以救治无数正被新冠病毒折磨得奄奄一息的生命。



鲁哈尼在防控新冠肺炎全国委员会会议上表示，目前，伊朗同时在与新冠肺炎疫情和美国制裁“两个病毒”作斗争，但由于伊朗民众的团结与合作，伊朗在疫情应对方面比欧洲国家做得还好。

鲁哈尼还说，今年4月25日穆斯林开始进入斋月，如果届时伊朗疫情仍未结束，民众可通过伊朗国家电视台和社交网络等途径履行宗教义务。

伊朗卫生部4月14日通报，伊朗新增1574例新冠肺炎确诊病例，累计确诊74877例；新增死亡病例98例，累计死亡4683例，治愈48129人，重症3691人。