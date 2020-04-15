疫情之下，波斯语热在世界悄然兴起

伊朗国家通讯社（IRNA）：在过去七个月的政治和社会动荡之前，用波斯语撰写的文章更多地集中于个人和政客以及体育俱乐部对运动员及其球迷的祝贺和慰问。有时，一些伊朗作家被提名或获得文学奖，或者当制作有关伊朗名人的电影时，会在其中使用一些波斯语句子。无论如何，波斯语在全球政治外交体系中的作用极其小。



西方和美国官员用波斯语书写信息的历史也不长，过去，美国一些总统在写或者表达努鲁兹节的祝福时，仅用几个波斯语的常用词，例如Eid Mobarek。但是在最近的国际危机中，很多重要的外交场所使用波斯语书写和讲话。波斯语重新穿梭在国际舞台上，并用于外交领域。

波斯语书写始于2019年10月，当时美国总统的波斯语推文及其对政权的威胁正式开始，激起了美国政界人士的强烈反响。他们中的许多人都用波斯语回应了他的推文。当然，这不是特朗普第一次用波斯语发推文。两年前，即2019年1月，他用波斯语以及未经伊朗摄影师授权的照片发表了一篇推文。

在格西姆·苏莱曼尼（Ghasem sulemani）将军被暗杀事件之后，美国总统减少了在推特中使用波斯语的频率，此节点被认为是世界互联网中波斯语言说和书写的高潮。

在一周的时间里，波斯语成为美国网络空间用户感兴趣的语言。这一周内，美国总统在自己的官方帐号上发表了四条用波斯语写的推文致辞伊朗人民和官员，来自非波斯语用户的一千多条波斯语推文被推送。

特朗普用波斯语发推文，美国人民和政治家们也用波斯语回击他。

美国人民与波斯语书写

波斯语在美国人民受欢迎的原因也许是因为波斯语是美国总统发布推特的第二种语言。因为如果你去查看特朗普的推特帐号，你会发现除英语之外，特朗普只用波斯语发表推文。

乌克兰飞机失事重燃了在推特上用波斯语发送推文的热潮，美国总统用波斯语发表推文以支持伊朗人民为纪念乌克兰飞机失事的受害者们的追悼会。

著名大西洋理事会智囊团成员霍莉·达格斯（Holly Daguers）在其转发中用波斯语对此嘲讽。

新冠病毒和波斯语

波斯语在新型冠状病毒爆发时期已成为文明语言，古典时期的文学，善良和呼吁抗疫、互助，以及全世界的人民和政治家之间互讽的语言。

用波斯语并以视频的方式给伊朗人发送信息是从在2020年2月开始的，在此期间，许多中国人制作卡片在上边写下鼓励伊朗人的波斯语句子，如 “伊朗，挺住”等。之后，一个中国人在视频中，用流利的波斯语人分享他抗击新冠病毒的经历，这在我们看来是令人惊奇的。

除了这些，在过去几周，波斯语还扩展到了境外波斯文学遗产领域，这使得波斯语再一次得到极大的发展。

例如，西班牙首相在鼓励人们对抗新冠病毒的电视直播中，引用了著名伊朗诗人萨迪的诗歌：

亚当子孙皆兄弟

兄弟犹如手足亲

造物之初本一体

一肢罹病染全身

桑切斯（Sanchez）在为西班牙人民发表电视讲话时，指出联合国引用的萨迪的诗歌，并说，亚当子孙皆兄弟，因此要求西班牙人民团结起来，互帮互助。

据估计，世界上有29个国家有1.5亿多人讲波斯语，其中大部分分散在伊朗、塔吉克斯坦、阿富汗、印度、巴基斯坦和孟加拉国。伊拉克的库尔德人也讲波斯语，由于该地区毗邻伊朗，且有相同历史，波斯语在该地区一直享有一定的知名度和影响力。而且，不到100年前，波斯语在伊拉克库尔德地区的学校作为文学语言教授。在中国、乌兹别克斯坦以及其他文明古国也有大量讲波斯语的人。

从讲波斯语的国家的角度来看波斯语排在西班牙语之后和德语之前，被排在第六位。还有一些其他的邻国，比如在阿富汗有五位讲波斯语的诗人被排在世界十大顶尖诗人行列。