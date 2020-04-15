伊朗累计治愈达49933例 新增死亡数连续两日降至百例以下

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔表示，我们国家新增1512例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例达到76389例；新增死亡94例，死亡病例达4777例，累计治愈49933例。

他说，这是伊朗连续两日新增死亡数降至100例以内。

目前，伊朗首都德黑兰以外地区的商业和生产活动已于11日获准恢复，涉及商店、工厂、工作室等病毒传播风险较低的行业。

德黑兰的“低风险”行业有望18日复工，前提是向政府提出申请，并承诺遵循由卫生部发布的保持社交距离准则。

此外，伊朗14日宣布建成西亚地区最大口罩厂，并举行了工厂落成仪式。

该工厂有能力每月生产400万只口罩，使伊朗口罩可以实现自给自足，解除对进口的依赖。

与此同时，伊朗伊斯兰共和国总统鲁哈尼说，对合法居住在伊朗的新冠肺炎的外国患者的治疗是免费的。

鲁哈尼在今日（周三）的伊朗政府内阁会议上说，伊朗的医生、护士以及其他治疗人员争分夺秒、夜以继日地奔赴在一线为患者服务。

他说，在一些国家，病人被接诊到医院，虽然有很多空病床，但护士和医生却不充足，根据一些国家的统计数字，甚至没有足够的ICU床位。

鲁哈尼补充说，从伊朗新冠病毒爆发时起，我们就没有发现来医院就诊的病人因为缺少床位或者治疗费用而返回家的人。

他提到，已经作出了全面的努力来提供该国所需的健康用品。每个人都来到广场上以获取所需设备，今天，护士所需的N95专用口罩以及医院专用的防护服和药品都可以得到供应。

他在讲话的另一部分指出，2020年农业生产的状况将比之前好很多。他说，预计今年将生产1400万吨小麦，260万吨大米，170万吨糖以满足国家的需求。