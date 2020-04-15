伊朗国防部长：伊朗军队时刻准备面对威胁和挑战

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗伊斯兰共和国国防部的消息，哈塔米（Amir Hatami）准将周四对即将到来的伊朗建军日表示祝贺并说，伊朗伊斯兰共和国国防和武装部无论何时何地都将坚守阵地，都为最高领袖阿亚图兰·哈梅内伊（Ayatollah Kamenei）马首是瞻。

他说，伊朗伊斯兰共和国是爱好和平的国家。近代经历过近50年外国列强的蹂躏，虽然付出了不少人伤亡的巨大牺牲，才驱逐了侵略者，掌握了自己的命运。但在国家最高领袖的领导下，经过40多年的持续探索，不懈奋斗，已经步入了地区强国之林。

伊朗国防部长指出，在其他任何国家，我们都没有见过像伊朗伊斯兰共和国这样的军队；在其他地方，军队纯粹是一支战斗部队，既不为人民服务，也不为学校服务，而主要是为领导者和统治者们服务，这是伊朗伊斯兰共和国和其他军队最明显的区别。

哈塔米将军补充说，今天，无论是从装备、人力、教育还是设计方面，伊朗军队无疑是世界上最有准备的军队。

他说，面对该国发生的危机，如洪水、地震，或新冠疫情，伊朗军队总是与人民在一起，全心全意为人民服务。

应当指出，在两伊战争期间，伊斯兰共和国的军队冲锋一线，牺牲了48000个烈士。