2020年4月15日 下午5:07
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伊朗国防部长：伊朗军队时刻准备面对威胁和挑战

伊朗国防部长：伊朗军队时刻准备面对威胁和挑战

伊通社（IRNA）德黑兰 04月15电 伊朗伊斯兰共和国国防和武装部部长说，伊朗伊斯兰共和国军队对区域和全球发展进行了密切地观察和深入地了解，已经准备好面对任何危险。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗伊斯兰共和国国防部的消息，哈塔米（Amir Hatami）准将周四对即将到来的伊朗建军日表示祝贺并说，伊朗伊斯兰共和国国防和武装部无论何时何地都将坚守阵地，都为最高领袖阿亚图兰·哈梅内伊（Ayatollah Kamenei）马首是瞻。

他说，伊朗伊斯兰共和国是爱好和平的国家。近代经历过近50年外国列强的蹂躏，虽然付出了不少人伤亡的巨大牺牲，才驱逐了侵略者，掌握了自己的命运。但在国家最高领袖的领导下，经过40多年的持续探索，不懈奋斗，已经步入了地区强国之林。

伊朗国防部长指出，在其他任何国家，我们都没有见过像伊朗伊斯兰共和国这样的军队；在其他地方，军队纯粹是一支战斗部队，既不为人民服务，也不为学校服务，而主要是为领导者和统治者们服务，这是伊朗伊斯兰共和国和其他军队最明显的区别。

哈塔米将军补充说，今天，无论是从装备、人力、教育还是设计方面，伊朗军队无疑是世界上最有准备的军队。

他说，面对该国发生的危机，如洪水、地震，或新冠疫情，伊朗军队总是与人民在一起，全心全意为人民服务。

应当指出，在两伊战争期间，伊斯兰共和国的军队冲锋一线，牺牲了48000个烈士。

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