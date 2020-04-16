伊朗称美国暂停资助世卫组织是可耻行为

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在社交媒体发文称，世界正在经历伊朗一直以来了解和经历的事情，美国政权的欺凌、威胁和虚荣自负的言论，不仅是一种惯例，更危害生命。

扎里夫表示，就像针对伊朗的“最大压力”一样，美国在疫情全球大流行期间可耻的暂停资助世卫组织将会使其臭名昭著。

世界卫生组织总干事谭德塞15日对美国决定暂停资助世卫组织表示遗憾。他同时重申，新冠病毒是全人类共同的敌人，只有全球团结才能击败病毒。

谭德塞在例行记者会上说，1945年联合国成立时，各国优先讨论的议题之一就是建立一个保护和促进世界人民健康的组织。这一愿望体现在《世界卫生组织章程》中。

谭德塞表示：“美国是世卫组织长期和慷慨的朋友，我们希望它继续如此。我们对美国总统暂停资助世卫组织的决定感到遗憾。”

他说，在美国人民和政府的支持下，世卫组织致力于改善世界上许多最贫困和最弱势人群的健康。世卫组织不仅在和新冠病毒斗争，还在努力应对脊髓灰质炎、麻疹、疟疾、埃博拉、艾滋病、结核病、营养不良、癌症、糖尿病、精神卫生问题以及许多其他疾病和健康问题。同时，世卫组织还与各国合作强化卫生系统，改善人们获得拯救生命的卫生服务的机会。