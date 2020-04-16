伊朗钢铁业在经济制裁下迅速大力发展

伊朗国家通讯社（IRNA）：目前已有两个项目在伊斯法罕 (Isfahan) 省投入运营，其余项目仍在建成中。新项目涉及管材、型材、板材和DRI等的生产，将创造1000个新工作岗位。

位于胡泽斯坦省(Haft Tappeh)的帕尔斯钢铁厂是五个新建项目之一，钢材年产能为10万吨。

最近世界钢铁协会在其2020年1月份的报告中宣布，伊朗的粗钢产量在全球范围内增长了20倍。

伊米德罗公共关系组织援引世界钢铁协会的报道：“据调查显示，2020年1月，伊朗粗钢产量增长了46.7%，全球战略金属产量增长了2.1%。”

据世界钢铁协会2020年初的报道，伊朗生产了289.5万吨粗钢，与去年的产量（197.1万吨）相比，增长了46.7%。

今年全球64个国家的钢铁产量是1.54436亿吨，与去年同期相比增长2.1%，去年同期（2019年1月）的产量是1.51228亿吨。

2020年1月的世界钢铁生产的前五位国家分别是，中国（8426.9万吨、印度（922.8万吨）、日本（822.4万吨）、美国（770.07万吨）以及俄罗斯（600万吨）。

据伊通社（IRNA）的报道，根据工业、矿业和贸易部的统计表，今年前10个月原钢产量为2620万吨，去年同期产量为1873.4万吨，比去年同期增长了6.8%。