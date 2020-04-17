伊朗布什尔省海关去年监管进出口货物2400万吨

伊朗国家通讯社（IRNA）：白赫鲁兹·嘉拉比格（Behrouz Gharabaghi）在这方面补充说，从布什尔省海关出口的商品价值约为849亿美元。

他说，此外，全省海关出口的天然气凝析油约为2372.7万吨，约76.27亿美元，比去年同期增加了19%。

布什尔海关总干事说，该省海关的出口商品包括石化产品、天然气凝析油、矿物、水产养殖、蔬菜和夏季蔬果。

他提到，该省出口产品主要发往中国、阿联酋、阿富汗、印度、韩国、卡塔尔、巴基斯坦、土耳其和巴西。

嘉拉比格（Gharabaghi）补充说， 一般来说，布什尔省海关的出口商品可以分为三类，分别是天然气凝析油、石化产品和其他商品。

最近伊朗阿尔万达（Arvand）自由贸易区投资局副局长说，该区自由贸易区去年出口制物品总额达2.2亿美元。

萨伊德·阿里·穆萨维（Sayed Ali Mousavi）向伊通社（IRNA）记者表示，去年，阿尔万达（Arvand）自由贸易区的内部物品生产中，化学物品生产总值达8000万美元，渔业的生产总值超过7500美元，钢铁业的生产总值3000美元，阿尔万达（Arvand）自由贸易区出口货物的总价值达2.2亿美元。

他就阿尔万达（Arvand）自由贸易区去年（98年）出口价值10亿美元货物表示道，去年，阿尔万达（Arvand）自由贸易区去年的货物出口价值达到10亿美元。