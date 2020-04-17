美国对伊朗制裁非法并侵犯人权——专访厦门大学教授范鸿达

伊朗国家通讯社（IRNA）：范鸿达教授周四在接受伊通社（IRNA）的采访时表示，目前正在与新冠病毒作斗争的伊朗由于受到美国长期制裁而面临药品和医疗用品短缺的情形，这严重影响了伊朗人民的健康。

他补充说，美国不仅不帮助世界各国对抗新冠病毒，而且不仅对伊朗实施了制裁，还向其他国家施加压力以组织他国帮助伊朗。

厦门大学教授说，美国在新冠病毒期间对伊朗的制裁是对人权的客观侵犯，美国的制裁和来自国际社会的压力，实际上增加了伊朗抗击新冠病毒的难度。

他就伊朗强大的卫生系统以及全球抗击疫情的现况表示道，然而，美国对伊朗的制裁一直未能阻止伊朗人民对抗新冠病毒的意愿，因为新冠病毒在全球的爆发和流行，使得大多数国家都参与到了抗击疫情的行列中。

范教授指出，尽管美国不断施加压力，但中国并未停止对伊朗的援助。他说，在伊朗人民和政府的意愿下，尽管遭受美国的制裁和打压，但伊朗人民终将战胜病毒。

他称中国是向其他国家提供最多援助以控制新冠病毒的国家，并称中国为应对这一流行病付出了巨额资金代价，但却遭到了美国的批评。

范博士重申，美国在新冠病毒问题上对中国的攻击有其政治原因，华盛顿为掩盖其在控制新冠疫情方面的弱点，栽赃中国以推卸责任。

他说，美国对中国和伊朗等国家的攻击不仅受到国际社会的谴责，而且在美国内部，被很多人认为是美国为掩盖其在控制疫情方面的失败。

厦门大学教授表示，现在美国在防控新冠疫情方面，很少援助其他国家，并经常在国际上引起不必要的争端，国际社会必须对华盛顿的丑恶行径作出强烈反应。