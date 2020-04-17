扎里夫在推特上用中文发文：伊朗强烈谴责单边主义行径

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国国务委员兼外长王毅应约同伊朗外长扎里夫通电话。

伊朗扎里夫4月16日在社交平台推特上用中文发文，表示自己与中国国务委员兼外长王毅日前再次通话。

扎里夫在推文中对中方向伊朗提供抗疫物资并派医疗专家表示感谢，同时谴责美国持续非法制裁严重妨碍伊朗抗击疫情努力。

扎里夫表示，疫情发生以来，中方向伊朗提供了无私帮助，伊朗人民对此深表感谢。当前形势下，个别国家无理指责中国的抗疫努力，这既不负责任，也十分危险。伊方强烈谴责向世界卫生组织施压的单边主义行径。