伊朗小伙：“我与武汉多了一份患难与共的感情”

伊朗国家通讯社（IRNA）： “现在我比以前更爱武汉了，那感觉就像是和朋友患难与共后，感情更深。”4月15日，位于光谷步行街的 Wakanda轻饮咖啡店内，西纳对湖北日报记者说。

从1月26日至今，西纳与同事一起，每天为医护人员免费制作咖啡。从最初咖啡馆承担所有成本，到网友参与“云买单”，西纳所在的咖啡店已送出超过3万杯咖啡和4万份挂耳咖啡包。

“留在武汉是一段非常有意义的经历”

西纳今年29岁，家在伊朗北部一个叫Karaj的城市，离德黑兰很近。两年前，他和哥哥一起来到武汉，在中南民族大学学习中文。一次偶然机会，西纳留在武汉做起了咖啡师。

新冠肺炎疫情发生后，这家咖啡店负责人决定为附近的湖北省中医院和武汉市第三医院的医护人员免费送咖啡。

当时，西纳的哥哥决定要回国，希望西纳也一起搭乘包机离开，但西纳决定留下来，“武汉人对我很好，我不能在他们最艰难的时刻离开。留在这里，尽我所能帮助他们比和家人团聚更有意义。”

在过去两个多月时间里，西纳每天都要制作至少500杯咖啡。用自己擅长的咖啡手艺，表达对守护武汉的医护人员的谢意。

“这是非常有意义的经历，我为自己参与其中感到骄傲。”西纳说，从1月26日至今，他没有休息过一天，虽然身体很累，但每当想到他与武汉“并肩作战”时，就充满了力量。

听到“武汉加油”那一刻他红了眼眶

来武汉2年多，西纳说自己从没有见到过这样的武汉。

2月7日晚，他坐在房间里，听到窗外响起此起彼伏的“武汉加油”的呐喊声。那一刻，他红了眼眶，“我被震撼到了，这是我生命里最感动的一次经历，我会永远记住那个夜晚。”

“我以前就很喜欢武汉，经历这次共同抗击疫情的考验后，我更喜欢这里了。”西纳说，他和武汉又多了一份患难与共的感情，他会长久待在武汉。

西纳留在武汉做咖啡的事情，被媒体报道后，中国驻伊朗大使也在社交媒体上为他点赞。西纳父母也被儿子的所作所为感动。“我家乡有很多人都跑去告诉我妈妈，他们在新闻里看到我在中国所做的事情了，他们特别为我骄傲。”西纳说。

随着海外疫情蔓延，西纳也十分牵挂伊朗的情况。他在社交媒体上录制视频，分享武汉抗疫经验，教伊朗老百姓如何保护自己，“现在这些视频的转发和播放量有好几十万了。”

“疫情防控期间，武汉人做得非常好，有很多值得学习的地方。”西纳说。

“许多中国人都在帮助我的国家，我们咖啡馆已经向伊朗捐赠了四万只口罩，还有许多医生连夜写了防疫抗疫的小常识发我，让我可以帮助到更多远在伊朗的亲人朋友们。”西纳说，他会认真做出更多好喝的咖啡，感谢每一位曾经帮助过他的人。