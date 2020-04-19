截至去年12月 伊朗工业、矿业吸引8.54亿美元外资

伊朗国家通讯社（IRNA）：在总数为82家注册公司中，33家公司是100％的外国股东投资形式，48家是国内外合资公司投资形式，还有一家是合同投资形式。

从统计比例上看，工业占98%，矿业占12%，贸易占1.88%。

投资额最高的省份和国家分别是是赞詹、霍拉桑拉扎维、克尔曼沙赫、霍莫兹甘和德黑兰五个省，以及阿拉伯联合酋长国、荷兰、中国、土耳其和德国五个国家。

根据这份报告，这一时期外资投资最高的产品组分别是烟草制品、食品饮料、其他非金属矿物产品、化工产品以及可可和石油产品五组。

统计数据还显示，阿富汗的投资份额最高（有14个计划/项目），之后是土耳其（有13个计划/项目）排在第二位，中国（有11个计划/项目）排在第三位，阿联酋和奥地利（各有6个计划/项目）并列第四，伊拉克和印度（各有5个计划/项目），并列第五位。

统计数据显示，霍拉桑拉扎维省受外国投资的份额最高（有20个计划/项目）排在第一位，德黑兰省（有11个计划/项目）排在第二位，加兹温省、东阿塞拜疆和胡齐斯坦省（均有5个计划/项目）并列第三。

此外，赞詹、霍拉桑拉扎维、克尔曼沙赫和霍尔莫兹甘四省占该国批准的外国投资额的54%以上。