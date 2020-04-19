伊朗国产系统驰援世界，智能诊断新冠病毒，或将代替核酸检测

伊朗国家通讯社（IRNA）：谢里夫工业大学教授、世界卫生组织（WHO）人工智能科学小组成员哈米德雷扎·拉比埃（Hamidreza Rabiee）就伊朗用于检测新冠病毒的智能测试系统“IMED”表示，中国利用人工智能系统来检测该病毒的确诊状况，我们将重点放在人工智能在CT扫描中的应用，该创新系统旨在通过快速、精确地检测，来估计感染区域的大小。

他补充说，中国或美国使用的系统具有90%的精确度，但伊朗专业人员设计的系统更加稳定，可以在不到一分钟的时间内取得良好的结果，其精确度高达97%。

拉比埃（Rabiee）说，现在加拿大、罗马尼亚和印度尼西亚等国已经申请使用该产品，医疗系统的使用需要采取一系列法律、法规和道德措施安排，这些措施自上周起就已经开始进行，并将很快发送给申请人。

他补充说，我们希望这个智能系统能很快提供给伊斯兰国家。我们准备与伊斯兰国家进行科学交流，并将向这些国家提供进一步的研究成果。

最近伊朗主管科技事务副总统萨塔里在社交媒体表示，伊朗高新技术公司已经能够自主生产抗击新冠疫情最重要设备之一：呼吸机。

此前伊朗一直使用比利时公司“Medec”生产的呼吸机，但是现在已经实现国产化，由伊朗Ehya Darman Pishrafte公司生产，目前日均产量为30台。

萨塔里称，国产呼吸机的产量将很快得到进一步提高。

与此同时，伊朗国防部宣布其生产的新型冠状病毒检测试剂盒实现量产。

伊朗国防部官员表示，该试剂盒为百分之百国产，检测时间为3小时。

伊卫生部公关和新闻中心主任贾汉普尔说，该试剂盒经伊食品药品组织医疗器械司审核批准，产能将达到每周8万人份以上，其准确度达到世界水平。